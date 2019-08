Nawet 1000 złotych mogą otrzymać od banku klienci DNB Bank Polska za zamknięcie swoich rachunków. Formularz w tej sprawie należy złożyć do 29 sierpnia.

Pod koniec lipca informowaliśmy, że od początku minionego miesiąca DNB Bank Polska uruchomił nietypową ofertę dla swoich klientów indywidualnych. Miała ona bowiem zachęcić ich do złożenia rezygnacji z produktów bankowych. Klienci mogli w zamian otrzymać nawet 800 złotych.

Teraz bank zdecydował o wydłużeniu terminu obowiązywania oferty specjalnej. Potrwa ona do końca sierpnia. Wydłużenie terminu, to jednak nie wszystko. Klienci mogą bowiem otrzymać już nie 800, a nawet 1000 złotych za rezygnację z usług.

Rezygnacja z usług

Oferta jest skierowana do osób, które na koniec lipca tego roku posiadały produkty bankowe lub produkty ubezpieczeniowe w DNB. Chodzi między innymi o rachunek osobisty, rachunek walutowy, rachunek oszczędnościowy czy kartę kredytową. By móc ubiegać się o pieniądze, trzeba mieć przynajmniej jeden z produktów.

Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie do banku formularza zamknięcia wszystkich posiadanych produktów.

ZOBACZ FORMULARZ

W przypadku osób posiadających produkty kredytowe, w momencie składania pisma należy dokonać całkowitej spłaty zadłużenia w terminie określonym w indywidualnym piśmie. Co ważne, oferta nie obejmuje kredytów hipotecznych - te można spłacać zgodnie z harmonogramem.

Formularze dyspozycji w formie skanów klienci mogą przesyłać do banku za pośrednictwem bankowości internetowej lub na adres e-mail. Mogą również złożyć pismo osobiście w biurze obsługi klienta. Co ważne, termin na złożenie dyspozycji upływa 29 sierpnia.

DNB wypłaca pieniądze

Osoby uprawnione do skorzystania z oferty mogą liczyć na 600 złotych rekompensaty. Dodatkowe 200 złotych mogą otrzymać "osoby uprawnione, które złożyły rezygnację z grupowego ubezpieczenia nieruchomości DOM". W ramach sierpniowej oferty 200 złotych mogą również otrzymać osoby, "które złożyły rezygnację z ubezpieczenia na życie Życie/Praca w ramach umowy z Sopockim TU Ergo Hestia S.A.".

Łącznie można otrzymać zatem nawet 1000 złotych.

Jak tłumaczą przedstawiciele banku, kwota "ma stanowić rekompensatę ewentualnych niedogodności lub kosztów związanych z rezygnacją z produktów oferowanych lub obsługiwanych przez bank".

Pieniądze zostaną przelane na rachunek bankowy wskazany w formularzu zamknięcia produktów bankowych. Co ważne, w przypadku rachunków, które mają kilku właścicieli, będzie wypłacona tylko jedna rekompensata.

Oprócz pieniędzy klienci mogą zyskać także utrzymanie aktualnej marży na produkcie hipotecznym do końca obowiązywania umowy kredytowej.

Przyczyny

Powodem wprowadzenia oferty specjalnej przez bank jest zmiana profilu działalności w Polsce.

"W dalszym ciągu bank będzie konsekwentnie wdrażał strategię specjalistycznego banku korporacyjnego, obsługującego największe firmy z wybranych sektorów gospodarki, oraz znacząco ograniczał świadczenie usług dla Klientów Indywidualnych w zakresie obsługi produktów niehipotecznych" - mogliśmy przeczytać wcześniej na stronie DNB Bank Polska.