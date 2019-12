Sprawdziliśmy, kiedy najlepiej wziąć wolne w przyszłym roku.

Tak jak co roku w 2020 roku czeka nas trzynaście dni ustawowo wolnych od pracy. Kalendarz nie jest jednak zbyt sprzyjający, bo wiele dni świątecznych przypada na soboty i niedziele.

Po Nowym Roku (1 stycznia) kolejnym dniem ustawowo wolnym od pracy jest Święto Trzech Króli (6 stycznia). W tym roku wypada ono w poniedziałek. Kolejny dzień ustawowo wolny od pracy przypada w Wielkanoc - 12 kwietnia, następny to Poniedziałek Wielkanocny (13 kwietnia).

Następna okazja do odpoczynku oraz zaplanowania krótkiego urlopu będzie już w kolejnym miesiącu. Wszystko za sprawą przypadającego w piątek (1 maja) Święta Pracy oraz w niedzielę - Święta Narodowego Trzeciego Maja. W niedzielę 31 maja wypada Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), a w czwartek 11 czerwca - Boże Ciało.

Zgodnie z przepisami za święto przypadające w niedzielę pracownikom dodatkowy dzień wolny nie przysługuje.

15 sierpnia wypada Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, w tym roku będzie to sobota. Należy jednak pamiętać, że za święto przypadające w sobotę przysługuje nam dzień wolny w innym terminie.

Kolejne dni ustawowo wolne od pracy to 1 listopada (niedziela), kiedy wypada Wszystkich Świętych, oraz 11 listopada (środa) - Święto Niepodległości. Do pracy nie pójdziemy również 25 i 26 grudnia (piątek i sobota), kiedy będziemy świętować Boże Narodzenie.





W 2020 roku mamy łącznie tylko pięć okazji do zaplanowania tak zwanego długiego weekendu. Nie będzie to jednak tak korzystne jak bywało, bo w dwóch przypadkach trzeba będzie wziąć cztery dni urlopu, by mieć wolne przez 9 dni z rzędu.

1. 1 stycznia - 6 stycznia (6 dni wolnego)

1 stycznia to środa. Jeśli weźmiemy 2 dni wolnego (czwartek i piątek), to będziemy mogli odpoczywać przez 6 dni.

2. 1 maja - 3 maja (3 dni wolnego)

Majówka w przyszłym roku jest trzydniowa - 1 maja wypada w piątek, a 3 maja to niedziela. Na pocieszenie - nie trzeba będzie brać wolnego w pracy.

3. 6 czerwca - 14 czerwca (9 dni wolnego)

Jeśli weźmiemy cztery dni wolnego (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 8 do 12 czerwca), to będziemy mogli cieszyć się z dziewięciu dni wolnego, bo 11 czerwca to święto, a 6 i 7 oraz 13 i 14 to weekendy.

4. 7 - 15 listopada (9 dni wolnego)

Jeśli weźmiemy cztery dni urlopu (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 9 do 13 listopada), to łącznie otrzymamy dziewięć dni wolnego, bo 11 listopada to dzień świąteczny, a 7 i 8 oraz 14 i 15 to weekendy.

5. 25-27 grudnia (3 dni wolnego)

W święta Bożego Narodzenia w 2020 roku będzie można odpoczywać przez trzy dni. Pierwszy dzień świąt jest w piątek, a 27 grudnia wypada w niedzielę.

Ferie zimowe w 2020 roku

Jeśli chodzi o kalendarz szkolny to w 2020 roku dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach.

Od 11 do 26 stycznia będą wypoczywali uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Od 18 stycznia do 2 lutego – z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Od 25 stycznia do 9 lutego – z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego, a od 8 do 23 lutego – z dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów.

Z tej reguły są wyłączone tylko województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.

Druga przerwa świąteczna – na Wielkanoc – będzie od 9 do 14 kwietnia. Koniec roku szkolnego przypada w 2020 roku 26 czerwca.