Można wziąć 3 dni urlopu i cieszyć się z 9 dni wolnego z rzędu. Wystarczy dobrze zaplanować tegoroczną majówkę. Przy okazji warto jednak pamiętać, że na przełomie kwietnia i maja w kratkę będą działały sklepy.

Majówka to dobra okazja do odpoczynku oraz zaplanowania krótkiego urlopu. Zwłaszcza, że w tym roku pracownikom sprzyja kalendarz. Wszystko za sprawą przypadającego na wtorek (1 maja) Święta Pracy oraz na czwartek - Święta Narodowego Trzeciego Maja (3 maja).

Dodatkowo 28 i 29 kwietnia oraz 5 i 6 maja to weekend.

Jeśli zatem weźmiemy jeden dzień wolnego w poniedziałek 30 kwietnia, to będziemy mogli odpoczywać przez 4 dni. Jeśli zaś weźmiemy 3 dni wolnego (w poniedziałek 30 kwietnia, w środę 2 maja i piątek 4 maja), to nasz weekend wydłuży się aż do 9 dni.

Godziny otwarcia sklepów

Warto przy tym pamiętać o przepisach dotyczących działania sklepów. Zgodnie bowiem z przepisami handel 1 i 3 maja jest ograniczony tylko do najmniejszych placówek i to pod warunkiem, że za kasą stanie właściciel lub osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej. Czynne pozostaną także stacje benzynowe.

Handlowa będzie niedziela 29 kwietnia. Ewentualne braki będzie można uzupełnić także 2 maja.

Największa sieć handlowa w Polsce - Biedronka - poinformowała tvn24bis.pl, że "2 maja większość sklepów sieci Biedronka będzie czynna od godziny 7.00 do 22.00". Jak dodano, "w wybranych lokalizacjach sklepy sieci mogą być otwarte w innych godzinach".

W środę zakupy zrobimy również w sklepach Carrefour. "Sklepy czynne będą w standardowych godzinach (w zależności od lokalizacji do 22.00 bądź 24.00 - red.). Jeżeli jednak dane centrum handlowe zarządzi inaczej, pojawi się taka informacja odpowiednio wcześniej" - wynika z informacji przekazanej tvn24bis.pl.

Ponadto otwarte będą placówki Auchan (do 21.00 lub 22.00), Lidla (do 21.00 lub 22.00) oraz Tesco (nawet do 24.00). W standardowych godzinach (w zależności od lokalizacji do 21.00 lub 22.00) będą czynne także sklepy należące do sieci Piotr i Paweł.