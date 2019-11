CERT Polska zwraca uwagę na oszustów podszywających się pod DHL. Cyberprzestępcy rozsyłają informacje o rzekomym zwrocie przesyłki. Firma kurierska radzi klientom, by zachowali "szczególną ostrożność i uważnie weryfikowali każdą tego rodzaju wiadomość".

CERT Polska we wpisie na Facebooku poinformowało, że do wiadomości dołączony jest plik ".xls", którego otwarcie powoduje zainfekowanie urządzenia złośliwym oprogramowaniem, umożliwiającym przejęcie kontroli nad sprzętem.

Apel o ostrożność

Firma DHL Parcel przyznała w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl, że otrzymało zgłoszenia od klientów w tej sprawie. "Ich skala nie jest znaczna" - dodano jednak.









"To kolejny przypadek próby podszywania się pod różnego rodzaju instytucje, w tym przypadku firmę kurierską, by wykraść dane. Jako DHL Parcel Polska nie mamy możliwości zatrzymania takich maili, ponieważ nie pochodzą one z naszej sieci. Jednak podejmujemy różne działania, służące edukacji klientów w zakresie zasad bezpieczeństwa" - wskazała Magdalena Bugajło, dyrektor do spraw Komunikacji i PR DHL Parcel.

"To czas, gdy cyberprzestępcy podejmują szczególnie intensywne próby wyłudzeń w oparciu o różne schematy działań. Jednym z nich jest dystrybucja maili łudząco podobnych do tych pochodzących od firm kurierskich. Należy zachować szczególną ostrożność i uważnie weryfikować każdą tego rodzaju wiadomość, sprawdzając, czy dotyczy rzeczywistej paczki, na którą czekamy lub którą nadaliśmy" - podkreśliła Bugajło.

Pod koniec października przed oszustami, którzy wysyłają SMS-y z informacją o śledzeniu paczki za pomocą aplikacji mobilnej wraz z linkiem do jej pobrania, ostrzegał InPost.

CERT Polska został powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w internecie. Zespół działa w strukturach państwowego instytutu badawczego - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).