Minister finansów Teresa Czerwińska nie godzi się na złamanie, zawieszenie czy likwidację umocowanej w prawie zasady powstrzymującej państwo przed nadmierną hojnością - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Przez to umieszczenie w przyszłorocznym budżecie 500 plus na każde dziecko i trzynastej emerytury może być niemożliwe.

"Nie ma żadnej możliwości, aby PiS, nie łamiąc reguły wydatkowej, zrealizował swoje obietnice" – napisał w opinii przesłanej DGP Ludwik Kotecki, który pełnił funkcję wiceministra finansów w rządzie PO-PSL.

Reguła wydatkowa określa, ile może wynieść górny limit wydatków państwa w oparciu o średni wzrost PKB kraju z ostatnich lat oraz cel inflacyjny NBP. Innymi słowy jest to zasada, która w założeniu ma chronić budżet państwa przed nadmierną hojnością rządzących.

Jak będzie wyglądał budżet na 2020 rok?

Z informacji "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, minister finansów Teresa Czerwińska "nie godzi się na złamanie, zawieszenie czy likwidację" tej zasady. "To oznacza, że zmieszczenie w przyszłorocznym budżecie całej piątki Kaczyńskiego, w tym 500 plus na pierwsze dziecko czy trzynastej emerytury, może być niemożliwe" - dowiadujemy się z dziennika.

Jak czytamy w DGP, Kotecki uważa, że pięć obietnic PiS oraz wprowadzone już pozycje budżetowe spowodują przekroczenie dopuszczalnego limitu wydatków aż o ok. 58 mld zł. Gazeta spodziewa się prawdopodobnego konfliktu przy tworzeniu budżetu na 2020 r.

Dziennik przypomina również słowa Czerwińskiej, które zostały wypowiedziane w ubiegłym tygodniu na Forum Bankowym. - Wiarygodność naszej polityki fiskalnej wspiera wysoko oceniana przez otoczenie międzynarodowe stabilizująca reguła wydatkowa (…). Reguła ta jest kluczowym narzędziem konstrukcji budżetu obok przestrzegania norm fiskalnych zawartych w pakcie stabilności i wzrostu – mówiła cytowana przez DGP minister finansów.

Zaprezentowane pod koniec lutego propozycje programowe, tzw. "nowa piątka PiS" to: wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, "trzynastka" dla emerytów, obniżenie kosztów pracy, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.