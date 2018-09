Nawet 25 tysięcy osób może oczekiwać na wystawienie wizy z prawem do pracy w Polsce przez ambasadę w New Delhi w Indiach - czytamy w poniedziałkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Jak podano, na przyjazd do Polski czekają Hindusi, Nepalczycy i Banglijczycy. "To osoby zwerbowane już przez polskie firmy, mające ważne pozwolenia na pracę wystawione przez urzędy wojewódzkie" - czytamy.

Nie nadążają