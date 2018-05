Ekspert: Prawo przedsiębiorców to tylko modernizacja dotychczasowych ustaw

Ekspert: Prawo przedsiębiorców to tylko modernizacja dotychczasowych ustaw "Źródło: TVN24 BiS"

Odtwórz: Ekspert: Prawo przedsiębiorców to tylko modernizacja dotychczasowych ustaw

Odtwórz: Ekspert: Prawo przedsiębiorców to tylko modernizacja dotychczasowych ustaw

Nawet 100 tysięcy przedsiębiorców może zostać wykreślonych z rejestru, jeżeli do 19 maja nie zgłosi do bazy swojego numeru PESEL - przypomina czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna". Problem dotyczy firm zarejestrowanych przed 2012 rokiem.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) powstała 1 lipca 2011 roku i zastąpiła gminne ewidencje działalności gospodarczej, w których rejestrowani byli przedsiębiorcy. Do końca 2011 roku trwał okres przejściowy - przedsiębiorcy byli przenoszeni ze starych rejestrów do nowej ewidencji. Zyskasz prawo do bycia zapomnianym. Zmiany w ochronie danych osobowych Kary za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, powołanie Urzędu Ochro... zobacz więcej »

Termin do 19 maja

Kto dokonywał wpisu już w CEIDG miał obowiązek podać numer PESEL. Wcześniej takiego wymogu nie było, a nie wszyscy uzupełnili dane. W 2016 roku weszła w życie nowela przepisów, w świetle której przedsiębiorcy dostali dwa lata na uzupełnienie danych. Termin mija 19 maja 2018 roku - przypomina "Dziennik Gazeta Prawna".

Zapominalscy, którzy nie uzupełnią danych o numer PESEL zostaną wykreśleni z rejestru. Problem dotyczy głównie starszych przedsiębiorców, którzy rejestrowali działalność jeszcze w latach dziewięćdziesiątych.

Krytyka ze strony prawników

Taką sytuację krytykują prawnicy, z którymi rozmawiał dziennik. Zdaniem adwokata Radosław Płonki, eksperta prawnego Business Centre Club taka zmiana "oznacza kolosalne kłopoty".

- Ludzie będą narażeni na kilkutysięczne grzywny za prowadzenie biznesu bez rejestracji, stracą tytuł do ubezpieczeń społecznych, więc nie dostaną nic w razie choroby, postępowania wobec nich będzie mógł wszcząć fiskus - ocenia. Jak dodaje Płonka, także kontrahentów nie będzie interesował powód wykreślenia z rejestru.

"DGP", powołując się na dane z kancelarii adwokackich, pisze, że na cztery dni przed wyznaczonym terminem wciąż wielu przedsiębiorców nie uzupełniło wpisów. Co więcej, nawet niektórzy prawnicy nie mieli świadomości o tym obowiązku. "Krajowa Izba Radców Prawnych przekazała już dziekanom izb prośbę o rozpowszechnienie informacji" - pisze dziennik.

Premier Morawiecki o obniżce podatku. "W większości skorzystają polskie firmy" To, co możemy robić, to wspierać polską własność, polski kapitał - powiedział w... zobacz więcej » Jerzy Kozdroń, były wiceminister sprawiedliwości mówi gazecie, że chodzi "o najprawdopodobniej kilkadziesiąt, może trochę ponad 100 tys. firm". Tymczasem Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przekonuje, że chodzi o wykreślnie martwych firm, nieprowadzących już działalności.

Jak sprawdzić PESEL?

Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie w rejestrze?

"Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak - już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić" - czytamy na stronach CEIDG.

Jeżeli przedsiębiorca nie składał wniosków po tej dacie, powinien odnaleźć swój wpis w bazie i sprawdzić, czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli tak, należy udać się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane.

Również do urzędu gminy przedsiębiorca powinien się zgłosić, jeżeli ma problem z odnalezieniem swojego wpisu.

Rada dla zapominalskich

Co jeśli firma nie uzupełni danych w wyznaczonym terminie i zostanie wykreślona z rejestru? Na stronach ewidencji czytamy, że należy wtedy "wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii elektronicznie lub poczta tradycyjną".

Jak przypomniano, wszystkie wpisy do CEDIG są darmowe.