Średnio 1718 złotych wyda polska rodzina na szkolną wyprawkę - wynika z badania firmy doradczej Deloitte "Wyprawka szkolna 2019". Rodzice przeznaczą najwięcej na ubrania i przybory szkolne.

Jak wynika z badania Deloitte, w nadchodzącym roku szkolnym polska rodzina wyda średnio 1718 złotych na szkolną wyprawkę. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem będzie to średnio 1388 zł, z dwojgiem 1898 zł, a z trojgiem 2742 zł.

Najwięcej na ubrania

17 proc. kwoty wydatków stanowią ubrania codzienne. Średnio po 15 proc. wynosi koszt podręczników i książek oraz urządzeń elektronicznych, takich jak tablet lub komputer. 12 proc. Polacy wydadzą na odzież sportową do szkoły dla dzieci, a 9 proc. stanowią artykuły szkolne.

Źródło: Deloitte Wydatki rodzin na wyprawkę szkolną

69 proc. Polaków na moment kompletowania wyprawki szkolnej wybiera sierpień. Najczęściej są to zakupy w sklepach stacjonarnych - księgarniach (60 proc.), dyskontach (57 proc.), odzieżowych sieciówkach (54 proc.) oraz w hipermarketach (54 proc.). Deloitte wskazuje, że na zakupy związane z wyprawką szkolną Polacy wybierają sklepy ze względu na wygodę (56 proc.) oraz konkurencyjne ceny (54 proc.).



W sklepach stacjonarnych polskie rodziny najczęściej kupują odzież i podręczniki. Z kolei kupno online wybierają w przypadku urządzeń elektronicznych lub subskrypcji cyfrowych.



Ponad połowa rodziców (51 proc.) deklaruje, że w tym roku zamierza wydać na wyprawkę tyle samo pieniędzy, co w poprzednim. Wynika to z przekonania, że dzieci potrzebują mniej artykułów niż rok wcześniej (57 proc.) lub z faktu posiadania mniejszej liczby dzieci w wieku szkolnym (24 proc.). Innymi odpowiedziami badanych był mniejszy budżet niż rok temu (22 proc.) lub zmartwienie o sytuację gospodarczą (13 proc.).



32 proc. ankietowanych natomiast przewiduje, że wyda więcej pieniędzy na wyprawkę szkolną. Wynika to - jak wskazują - ze wzrostu cen (64 proc.), potrzeby zakupu większej ilości przyborów szkolnych (49 proc.) lub z większej liczby dzieci w wieku szkolnym (16 proc.).

Dzieci uczestniczą w decyzjach

Dyrektor w dziale strategii Deloitte Patrycja Venulet zwróciła uwagę na konferencji prasowej, że "ocena sytuacji materialnej i planowane wydatki wyraźnie korelują ze sobą. Jedna trzecia osób, które zamierzają wydać więcej niż przed rokiem uważa, że ich sytuacja majątkowa uległa poprawie". - Spośród ankietowanych, którzy zamierzają wydać mniej, tylko 18 procent osób deklaruje taką poprawę - wskazała.



Venulet zauważyła również, że w zakupach szkolnych czynny udział biorą dzieci. - W przypadku zakupu ubrań i artykułów szkolnych uczestniczą w decyzjach 90 proc. domów, ale oprócz tego, zauważyliśmy tendencję uczestnictwa dzieci w ogóle w gospodarowaniu budżetem - pytamy ich o zdanie w kwestii np. kupna samochodu - powiedziała.



W badaniu Deloitte 90 proc. ankietowanych zadeklarowało, że będzie wnioskować o świadczenie z rządowego programu "Dobry start". Te pieniądze w 94 proc. przeznaczone zostaną - jak wynika z deklaracji - na koszty związane z powrotem dzieci do szkoły.



Wnioski z badania zostały przygotowane na podstawie wyników internetowej ankiety przeprowadzonej na próbie 1009 osób. W badaniu wzięli udział rodzice planujący zakupy związane z powrotem do szkoły dla dzieci w wieku 6–19 lat, które będą uczęszczały do szkoły w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020. Dane uzyskano za pomocą ustrukturyzowanego kwestionariusza online w kontrolowanym panelu. Badanie przeprowadzono w okresie od 28 maja do 06 czerwca 2019 roku.