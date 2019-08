Deficyt budżetu państwa po siedmiu miesiącach 2019 roku wyniósł 4,8 miliarda złotych i zmalał w lipcu o 0,2 miliarda złotych - wynika z szacunkowych danych opublikowanych w czwartek przez Ministerstwo Finansów. Lipcowy deficyt stanowi 17,7 proc. dopuszczonego w tegorocznym budżecie w wysokości 28,5 miliarda złotych.

Zgodnie z danymi MF dochody budżetu państwa po lipcu wyniosły 228,8 mld zł, czyli 59 proc. dochodów zaplanowanych w tegorocznej ustawie budżetowej w kwocie 387,7 mld zł. "Dochody były wyższe o 16,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego" - poinformowano w czwartkowym komunikacie.

Natomiast dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy) były wyższe o 4,4 proc., a dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były na zbliżonym poziomie.

Jak podało MF, od początku roku do końca lipca z budżetu wydano 233,5 mld zł, tj. 56,1 proc. planu przewidującego w 2019 r. wydatki w wysokości 416 mld 234,5 mln zł.

"W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (213,0 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 20,5 mld zł, tj. 9,6 proc., głównie w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 10,9 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. 13 emerytury" - czytamy.

Wyższe dochody w 2019 roku

Z uzasadnienia do projektu budżetu na 2020 rok wynika, że deficyt w całym roku 2019 będzie znacznie niższy niż zakładane 28,5 mld zł i nie przekroczy 12 mld zł.

"W 2019 r. obserwujemy wyższe, niż pierwotnie przewidywane w ustawie budżetowej na 2019 r., tempo wzrostu gospodarczego, w tym szybszy wzrost konsumpcji oraz bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, zarówno pod względem wzrostu zatrudnienia, jak i płac. Obserwowany wzrost dochodów budżetu państwa jest obok dobrej sytuacji makroekonomicznej, również wynikiem wprowadzania szeregu działań mających na celu zwiększenie stopnia przestrzegania przepisów podatkowych" - napisano w opublikowanym w środę dokumencie.

"Przewiduje się, że dochody budżetu państwa w 2019 r. będą wyższe od wartości zaplanowanych w ustawie budżetowej o ok. 16 mld zł, w tym wzrost dochodów podatkowych to ok. 12 mld zł" - czytamy.

"Dochody niepodatkowe budżetu państwa będą wyższe niż planowano w ustawie budżetowej na 2019 r. o ok. 5 mld zł, co wynika głównie z wyższych dochodów z tytułu sprzedaży praw do emisji CO2" - napisano.