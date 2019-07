Deficyt budżetu państwa na koniec czerwca wyniósł pięć miliardów złotych - wynika z szacunków Ministerstwa Finansów. Oznacza to, że w porównaniu z majem wzrósł on ponad dwukrotnie.

5 mld zł deficytu po czerwcu stanowi 17,7 proc. dopuszczonego w tegorocznym budżecie - w sumie w tym roku wydatki mają być wyższe od przychodów o 28,5 mld zł. Przypomnijmy, że deficyt po maju wyniósł 2,2 miliarda złotych - było to 7,6 procent zaplanowanego na cały roku deficytu.

Zgodnie z danymi MF dochody budżetu państwa wyniosły 192,2 mld zł, co stanowiło 49,6 proc. dochodów zaplanowanych w tegorocznej ustawie budżetowej.

W stosunku do pierwszego półrocza 2018 r. dochody z:

- podatku VAT były wyższe o 3,5 proc. w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym (tj. ok. 3,0 mld zł),

- podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 0,6 proc. rdr (tj. ok. 0,2 mld zł),

- podatku PIT były wyższe o 11,4 proc. rdr (tj. ok. 3,2 mld zł),

- podatku CIT były wyższe o 18,8 proc. rdr (tj. ok. 3,5 mld zł),

- tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy) były wyższe o 4,3 proc. rdr.

Wydatki budżetu państwa

Od początku roku do końca czerwca z budżetu wydano 197,2 mld zł, czyli 47,4 proc. kwoty zaplanowanej w tegorocznej ustawie budżetowej.

W porównaniu z pierwszym półroczem roku 2018 (172,5 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 24,7 mld zł, tj. 14,3 proc. Największy wzrost odnotowano w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 10,9 mld zł) m.in. w związku z wypłatą "trzynastej emerytury". Ponadto, z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 4,4 mld zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 2,3 mld zł).









Tegoroczny budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą 387,6 mld zł, wydatki zaplanowano w kwocie 416,1 mld zł.

Poprzedni rok

W 2018 roku prawie w każdym z pierwszych jedenastu miesięcy (oprócz lipca) obserwowano nadwyżkę budżetową. W dwunastym miesiącu - grudniu - deficyt okazał się tak duży, że z ponad 11 miliardów złotych nadwyżki na koniec listopada, zrobiło się 10,4 miliarda złotych deficytu na koniec roku.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku dochody państwa wyniosły 380,1 miliarda złotych, a wydatki - 390,5 miliarda złotych. Ustawa budżetowa na 2018 rok zakładała, że deficyt wyniesie ponad 41 miliardów złotych.