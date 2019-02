Deficyt budżetu państwa za rok 2018 wyniósł 10,4 miliarda złotych - poinformowało Ministerstwo Finansów. W okresie od stycznia do grudnia dochody wyniosły 380,1 miliarda złotych i były wyższe o 8,5 procent od uzyskanych w roku ubiegłym, a wydatki budżetu państwa wyniosły 390,5 miliarda złotych, czyli 98,3 procent planu.

"To najniższy deficyt budżetowy od 1998 roku, o 14,9 miliarda złotych niższy niż w roku ubiegłym. Wynik ten jest efektem przestrzegania dyscypliny budżetowej, dobrej koniunktury gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy, zarówno pod względem wzrostu zatrudnienia jak i płac, która pozytywnie wpłynęła na dochody budżetu państwa" - stwierdziła, cytowana w komunikacie, minister finansów profesor Teresa Czerwińska.

Ustawa budżetowa na 2018 rok zakładała, że deficyt wyniesie ponad 41 mld zł.

Wzrost dochodów podatkowych

Zgodnie z danymi MF dochody podatkowe w 2018 roku wyniosły 349,9 mld zł i były wyższe o 18,2 mld zł w stosunku do ustawy budżetowej na 2018 rok.

Zgodnie z danymi MF dochody podatkowe w 2018 roku wyniosły 349,9 mld zł i były wyższe o 18,2 mld zł w stosunku do ustawy budżetowej na 2018 rok.

"Główną przyczyną były wyższe wpływy z podatku VAT" - wskazała szefowa MF.

W 2018 roku są one szacowane na 176,9 mld zł, to o 18,4 mld zł więcej w stosunku do roku ubiegłego i o ponad 8,9 mld zł więcej w stosunku do kwoty zapisanej w ustawie budżetowej na 2018 rok.

Wpływy z podatku akcyzowego wyniosły w ubiegłym roku 72,1 mld zł, CIT - 34,8 mld zł, zaś PIT - ok. 60 mld zł. Natomiast dochody z tytułu nowego podatku od niektórych instytucji finansowych wyniosły 4,5 mld zł.

"Wzrost dochodów podatkowych budżetu państwa jest, obok dobrej sytuacji makroekonomicznej, również wynikiem wprowadzenia szeregu działań uszczelniających system podatkowy i wdrażania nowych rozwiązań w zakresie analizy danych. Działania te dotyczyły głównie obszaru podatku VAT, gdzie w znaczny sposób ograniczono straty budżetu państwa z tytułu oszustw oraz unikania opodatkowania. Widoczne są również efekty w zakresie uszczelniania, ograniczenia agresywnej optymalizacji podatkowej i wzrostu compliance w obszarze podatku CIT" - wskazała minister Czerwińska.