Sieć sklepów Decathlon ostrzega przed korzystaniem z adaptera ramy do bagażnika na rowery. Jak wskazano, ramię zabezpieczające może się otworzyć, wskutek czego rower może spaść z bagażnika. Klienci proszeni są o zwrotu produktu do dowolnego sklepu i odbiór pieniędzy.

Decathlon wskazuje w komunikacie opublikowanym na swojej stronie, że chodzi o adaptery ram do bagażnika na rowery B’TWIN. Zostały one wyprodukowane w Rumunii i były sprzedawane od 1 stycznia 2016 r. do 6 czerwca 2019 r.

Kod modelu to 8357813 a kod artykułu: 2033547.

Zagrożenie

Jak poinformowano, ramię zabezpieczające może się otworzyć, wskutek czego "rower może spaść z bagażnika".



Sieć prosi o zaprzestanie korzystania z tego produktu bez uprzedniej kontroli oraz o udanie się dowolnego sklepu Decathlon w celu zwrócenia produktu i odebrania pieniędzy.

O zagrożeniu poinformowany został Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który również opublikował stosowny komunikat w tej sprawie.