Produkt Krajowy Brutto w czwartym kwartale 2019 roku wzrósł o 3,1 procent rok do roku wobec wzrostu na poziomie 3,9 procent rok do roku w trzecim kwartale - wynika z tak zwanego szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statycznego (GUS). Kwartał do kwartału PKB wzrósł o 0,2 procent.

Ekonomiści ankietowani przez PAP przewidywali, że w IV kwartale 2019 r. gospodarka urosła o 3,0 proc. rdr.

"Gospodarka istotnie wytraciła impet"

Odnosząc się do danych dotyczących wzrostu PKB analitycy PKO BP zwrócili uwagę, że są one lepsze od oczekiwań rynku. Jednak dane kwartalne potwierdzają, że "wzrost gospodarczy wytracił impet". Bruksela utrzymuje prognozy dla Polski. Ale widzi ryzyko Komisja Europejska utrzymała prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na obecny... zobacz więcej »



Według PKO BP Rada Polityki Pieniężnej ma obecnie dylemat.

"Spowolnienie wzrostu gospodarczego i przyspieszenie inflacji nie daje podstaw do łatwych decyzji. Naszym zdaniem Rada wstrzyma się ze zmianami stóp" - podsumowali.

Zdaniem analityków Santander Bank Polska "w IV kw. konsumpcja prywatna spowolniła, inwestycje przyspieszyły".

"Pełne dane o PKB za IV kw. poznamy 28 lutego. Ogólnie dane potwierdziły, że pod koniec 2019 krajowa gospodarka istotnie wytraciła impet, ale nie wniosły więcej informacji ponad to, co już wiedzieliśmy" - napisali ekonomiści .

Zdaniem Ministerstwa Rozwoju w porównaniu do pozostałych gospodarek Unii Europejskiej Polska w dalszym ciągu plasuje się w czołówce pod względem dynamiki PKB.

Resort podkreślił, że wzrost gospodarczy w strefie euro wyniósł w IV kwartale 2019 0,9 proc. a w całej UE 1,2 proc. (dane Eurostatu).

"Zgodnie z wczorajszą prognozą Komisji Europejskiej w całym 2020 r. szybciej od Polski rozwijać mają się jedynie Malta (4,0 proc.), Rumunia (3,8 proc.) oraz Irlandia (3,6 proc.)" - przekazało ministerstwo.