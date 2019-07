Gminy będą mogły, na podstawie porozumień zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmować wnioski o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze i dokonywać ich wstępnej weryfikacji - poinformowało Ministerstwo Środowiska. Włączenia samorządów do rządowego programu domagała się wcześniej Komisja Europejska.

Do tej pory wnioski o dofinansowanie przyjmowane i rozpatrywane były wyłącznie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Czyste Powietrze po zmianach

Przyjmowanie wniosków przez gminy to jedna ze zmian programu, która weszła w życie w poniedziałek. Ministerstwo Środowiska poinformowało, że uległ też zmianom wzór formularza wniosku o dofinansowanie, co według resortu uprości proces jego wypełniania.



"Ponadto, w obecnej formie wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej" - poinformował resort.



Minister o pieniądzach na walkę ze smogiem. "Żadne środki nie zostały i nie zostaną utracone" Żadne środki europejskie na program antysmogowy Czyste Powietrze nie zostały i n... zobacz więcej » Został także wydłużony okres realizacji przedsięwzięcia z 24 do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, którego nie można jednak złożyć później niż 30 czerwca 2029 roku.

Żądania KE

W czerwcu br. Komisja Europejska skierowała list między innymi do ministra środowiska Henryka Kowalczyka oraz minister przedsiębiorczości Jadwigi Emilewicz. Komisja chciała, by strona polska oddała w ręce samorządów i banków komercyjnych zarządzanie pieniędzmi na wymianę pieców węglowych.

Na konferencji prasowej na początku lipca minister środowiska Henryk Kowalczyk powiedział, że resort zadeklarował Komisji Europejskiej, że sieć dystrybucji w ramach programu Czyste Powietrze zostanie poszerzona.

Odnosząc się do zarzutów dotyczących utraty unijnych środków, minister tłumaczył, że "KE ani nie zamroziła, ani nie zabrała pieniędzy, ani nie zakończyła finansowania (programu - red.), bo go w ogóle nie rozpoczęła". Przyznał, że Ministerstwo Środowiska chce włączyć środki europejskie do programu w nowej perspektywie finansowej. Ocenił, że realnie mogłoby się to stać od 2022 roku.

Szef resortu środowiska przekonywał, że program rozwija się zgodnie z harmonogramem.

Wymiana pieców

Program antysmogowy Czyste Powietrze wystartował we wrześniu ubiegłego roku. W jego ramach można otrzymać dotacje i pożyczki na wymianę pieców grzewczych i przeprowadzenie termomodernizacji. Budżet programu na 10 lat to ponad 100 miliardów złotych.

Fundusze na ten cel mają pochodzić z budżetu państwa, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, przychodów w ramach handlu emisjami (ETS), a przede wszystkim z funduszy unijnych.

Na początku lipca poinformowano, że dotychczas wydano 26 tysięcy decyzji o dofinansowaniu, tymczasem w Polsce termomodernizacji wymaga ponad 3,5 miliona domów.