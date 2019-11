Mateusz Morawiecki wygłosił we wtorek swoje drugie expose. Pierwsze prezentował w grudniu 2017 roku. Sprawdzamy, jak idzie realizacja zawartych w nim zapowiedzi gospodarczych.

1. Wyższe wynagrodzenia, niższe bezrobocie - ZREALIZOWANE

- Tworzymy miejsca pracy dla was, wprowadzamy klauzule społeczne, staramy się aby wynagrodzenia były coraz wyższe, a bezrobocie coraz niższe - mówił przed dwoma laty podczas swojego pierwszego expose Morawiecki.

Wynagrodzenia w Polsce rosną - to naturalna konsekwencja wzrostu gospodarczego, którym cieszymy się od paru dekad.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2019 roku wyniosło 4931,59 zł. W czwartym kwartale 2017 r. wynosiło 4516,69 zł.





W przypadku bezrobocia aktualnie osiąga ono rekordowo niskie poziomy. Jak podaje GUS, bezrobocie w październiku 2019 roku wynosiło 5,1 proc. i było najniższe od października 1990 roku. Dla porównania - w grudniu 2017 roku stopa bezrobocia była na poziomie 6,6 proc.









2. Wyższa płaca minimalna - ZREALIZOWANE

- Nie będziemy spoczywać na laurach, pomimo że płace rosną najszybciej od 10 lat. Będziemy też nadal podnosić płacę minimalną - podkreślał dwa lata temu Morawiecki.

Podobnie jak w przypadku przeciętnego wynagrodzenia, płaca minimalna, choć regulowany ustawowo, rośnie od lat.

W 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł (wzrost o 7,1 proc. w stosunku do 2018 r.). Minimalna stawka godzinowa została określona na poziomie 14,70 zł.

Pensja minimalna od stycznia 2020 roku ma wynosić 2600 złotych brutto - to wzrost o 350 złotych, czyli o 15,6 procent w stosunku do 2019 roku.





3. Ochrona zdrowia Polaków - wzrost finansowania w kilka lat do 6 proc. Produktu Krajowego Brutto - W TRAKCIE REALIZACJI

- Pierwszym arcyważnym zadaniem jest służba zdrowia. Nie ma godnego życia bez sprawnej opieki zdrowotnej, dlatego doprowadzimy do skokowego wzrostu wydatków na służbę zdrowia do poziomu 6 procent PKB w ciągu najbliższych kilku lat - przekonywał w 2017 roku Morawiecki.

Jeszcze w listopadzie 2017 roku Sejm przyjął ustawę przewidującą stopniowy wzrost wydatków na służbę zdrowia do poziomu co najmniej 6 proc. PKB w 2024 roku.



Tak przywidywał wzrost nakładów na ochronę zdrowia ustawodawca:

2018 r. - 4,78 proc. PKB;

2019 r. - 4,86 proc. PKB;

2020 r. - 5,03 proc. PKB;

2021 r. - 5,30 proc. PKB;

2022 r. - 5,55 proc. PKB;

2023 r. - 5,80 proc. PKB;

Warto podkreślić jednak, że wartość PKB potrzebna do obliczeń wydatków na zdrowie na dany rok Ministerstwo Finansów będzie brało sprzed dwóch lat, co jest krytykowane przez cześć komentatorów, jako trik księgowy.

4. Budowa Narodowego Instytutu Onkologii - W TRAKCIE REALIZACJI

- Trzeba położyć większy nacisk na profilaktykę i leczenie tych chorób, i dlatego też uruchomimy dwa programy, które unowocześnią polską służbę zdrowia. Pierwszy z nich to budowa Narodowego Instytutu Onkologii, który będzie nie tylko miejscem, gdzie skutecznie leczy się nowotwory, ale również prowadzi się nowoczesne badania i terapię. Druga inicjatywa to Narodowy Program Zdrowia Kardiologicznego - tłumaczył wtedy.

We wrześniu 2019 roku w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono informację o planowanej reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - polegającej m.in. na zmianie nazwy na Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie i nadaniu jednostce statusu państwowego instytutu badawczego.

Według programu przyjętego przez rząd 10 września 2019 roku Centrum Onkologii przejdzie kompleksową rewitalizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury w latach 2019-2024. Wartość programu to 872 mln zł, z czego prawie 740 mln zł ma pochodzić z funduszy ministerstwa zdrowia.

Także w swoim drugim expose premier Morawiecki zapowiedział, że rząd przeznaczy niemal miliard złotych na supernowoczesne Centrum Onkologii.

5. Narodowy Program Zdrowia Kardiologicznego - W TRAKCIE REALIZACJI

W swoim drugim expose Mateusz Morawiecki powiedział, że "Narodowy Program Zdrowia Kardiologicznego przynosi dobre efekty".

Program jako taki nie powstał, jeszcze w 2018 roku wdrożono pilotaż programu Kompleksowej Opieki nad Osobami z Niewydolnością Serca (KONS).

Na początku stycznia 2019 roku w odpowiedzi na interpelację posła Pawła Skuteckiego ws. NIO oraz NPZK, ministerstwo zdrowia napisało w odpowiedzi, że "aktualnie trwają prace nad Narodowym Programem Zdrowego Serca".

6. Po 2022 roku nie będziemy uzależnieni od Rosji w kwestii zakupu gazu i dyktatu cenowego - W TRAKCIE REALIZACJI

Wiele wskazuje na to, że ten cel uda się zrealizować. Jak dowiedzieliśmy się kilka dni temu, państwowe Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przekazało Gazpromowi oświadczenie woli zakończenia obowiązywania kontraktu jamalskiego z dniem 31 grudnia 2022 roku.

Prezes PGNiG Piotr Woźniak zapowiedział niedawno, że gaz z kontraktu jamalskiego od 1 stycznia 2023 r. będzie zastąpiony surowcem z innych kontraktów.

- Są trzy źródła, trzy portfele - krajowy, norweski - poprzez gazociąg Baltic Pipe oraz LNG. W celu ewentualnych uzupełnień czy na potrzeby gry rynkowej będziemy mogli jeszcze kupować dostawy typu spot z Niemiec - powiedział Woźniak.

7. Najnowocześniejszy system transportu w Europie, którego elementem ma być Centralny Port Komunikacyjny - W TRAKCIE REALIZACJI

- Kładziemy akcenty na strategie zbiorowe, na Polskę wielkich projektów i jedną z takich strategii jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego Portu Solidarność. To kluczowy element strategii rozwoju, strategii rozwoju transportu w Polsce - wyjaśniał w 2017 roku Morawiecki.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W odległości 37 kilometrów na zachód od Warszawy, na obszarze około 3 tysięcy hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 milionów pasażerów rocznie, a docelowo około 100 milionów.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny.

Port ma powstać do końca 2027 roku. Na razie jest na etapie planowania.

8. Kontynuacja budowy autostrad i dróg ekspresowych, m.in. A1, S3 i S7 oraz projektu Via Carpatia - W TRAKCIE REALIZACJI

Budowa dróg przebiega z przeszkodami. Według zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z końca października w listopadzie i grudniu miało być udostępnionych 201 kilometrów dróg, w tym odcinek A1 w okolicy Częstochowy, z którym było wiele problemów - GDDKiA odstąpiła nawet od zawartej umowy z firmą Salini. Po zawarciu umów z innymi wykonawcami drogowcy podtrzymują, że ruch tranzytowy autostradą może być puszczony jeszcze w tym roku.

Z włoską firmą zerwano również kontrakt na budowę odcinka na S3 w okolicach Polkowic - opóźnienie budowy oceniono na ponad 9 miesięcy. Dopiero wczoraj podpisano umowę na dokończenie robót.

Jeśli chodzi o S7, to droga ta jest częścią transeuropejskiego korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk oraz europejskiego szlaku E77 łączącego Budapeszt z granicą rosyjską w Estonii. Projekt ma zostać ukończony w maju 2021 r.

Polski fragment Via Carpatii, czyli drogi nr 19, 62 i 16, ma być gotowy na przełomie 2025 i 2026 r.

9. Konstytucja Biznesu - ZREALIZOWANE

W kwietniu 2018 roku weszła w życie Konstytucja Biznesu, której celem miała być poprawa relacji biznes-administracja. W pakiecie pięciu ustaw znalazło się m.in.: to co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, ulga na start dla początkujących przedsiębiorców, działalność nierejestrowa oraz powołanie rzecznika małych i średnich firm.

10. Szybki internet do każdej polskiej gminy i szkoły - W TRAKCIE REALIZACJI

Realizacja programu "100 Mega na 100-lecie", czyli szybkiego internetu w każdej szkole, została podzielona na etapy - do końca 2019 roku podłączonych szkół miało być prawie 13 tys. Jak sprawdził w sierpniu Konkret 24, w połowie 2019 roku takich placówek było ponad 3 tys.

Na starcie programu w 2017 roku informowano, że w Polsce działa ok. 30 tys. szkół w 19,5 tys. lokalizacjach.

11. Ograniczenie umów śmieciowych - NIEZREALIZOWANE

W pierwszym expose Mateusz Morawiecki przekonywał, że rząd zrobi wszystko, by "pokolenie straconych szans", które musiało emigrować, miało szanse znaleźć pracę w Polsce, "na godnych warunkach, nie na umowach śmieciowych, z jak najwyższym wynagrodzeniem".

Tzw. umowy śmieciowe (niestałe formy zatrudnienia, bez osłony socjalnej) wciąż mają się dobrze i są wykorzystywane przez firmy. Rząd nie podjął na razie żadnych znaczących działań zmierzających do ograniczenia ich nadużywania.

W Wieloletnim Planie Finansowym zapowiedziano, że dopiero od 1 stycznia 2020 r. podjęte zostaną działania "w zakresie podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu umów śmieciowych".

W 2018 roku 23,9 proc. (prawie 4 mln osób) wszystkich pracowników w Polsce było zatrudnionych na umowach czasowych – umowach o dzieło, na zlecenie i o pracę na czas określony. To dane Eurostatu. W UE tylko w Hiszpanii ten odsetek jest wyższy (26,4 proc.), a średnia unijna to tylko 13,2 proc.

12. Mieszkanie plus - NIEZREALIZOWANE/W TRAKCIE REALIZACJI

- Mieszkanie na najbliższe 10 lat będzie sztandarowym zadaniem rządu - nadal brakuje 3-4 mln mieszkań. Za parę kwartałów będziemy oddawać do użytku pierwsze tanie mieszkania, zbudowane tanio mieszkania - powiedział w grudniu 2017 roku Morawiecki.

Odpowiedzią na tą bolączkę miał być program Mieszkanie plus. Jego realizacja to jednak na razie porażka. Według informacji zamieszczonych na stronie PFR Nieruchomości, w ramach programu Mieszkanie plus wybudowanych do tej pory zostało zaledwie 867 mieszkań, a 1110 jest w budowie.

W listopadzie szef państwowej spółki PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz powiedział, że Polska potrzebuje prawie miliona mieszkań ponad to, co buduje rynek, by osiągnąć do 2030 roku średnią unijną pod względem dostępności lokali. Barszcz wyjaśnił, że to koszt około 300 miliardów złotych, dlatego bez inwestorów prywatnych wykonanie planu nie będzie możliwe.

