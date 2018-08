Od jesieni związkowcy z NSZZ "Solidarność" oraz ich rodziny korzystające z kart paliwowych Lotos Biznes otrzymają zniżki na paliwa, myjnie, oleje i płyny do spryskiwaczy oraz produkty z menu Cafe Punkt. - Jesteśmy otwarci na rozmowy z każdym związkiem zawodowym w Polsce - podkreślają przedstawiciele spółki.

Jak poinformowała należąca do Skarbu Państwa spółka Lotos, członkowie NSZZ "Solidarność" będą otrzymywać zniżki na stacjach paliw należących do Lotosu. Niedzielny zakaz handlu winduje sprzedaż na stacjach paliw. Nawet dwucyfrowe wzrosty Alkohol, napoje bezalkoholowe, a także produkty pierwszej potrzeby. To rzeczy po... zobacz więcej »

Ważny krok

– Od ubiegłego roku prowadzimy pilotażową współpracę ze śląsko-dąbrowską oraz podbeskidzką Solidarnością. Jesteśmy zadowoleni z tej kooperacji, dlatego podpisanie umowy na szczeblu centralnym z największym związkiem w Polsce, liczącym kilkaset tysięcy członków, to ważny krok dla sieci Lotos – mówi Wojciech Weiss, prezes Zarządu Lotos Paliwa.



– Dotychczasowa współpraca Solidarności z Lotosem przynosi dobre efekty. Warto rozszerzać ją na wszystkich członków związku. Dlatego cieszę się z umowy i mam nadzieję na dalsze jej rozszerzanie – powiedział Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność”.

Jakie zniżki?

Użytkownicy związkowych kart Lotos Biznes otrzymują rabaty – od kilku do kilkudziesięciu groszy – za każdy litr paliwa standardowego (Pb 95, ON, LPG) lub paliwa premium LOTOS Dynamic (Pb 98, ON), a także 10-procentową zniżkę na produkty z menu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do spryskiwaczy oraz 15-procentową zniżkę na usługi myjni.



– Jesteśmy otwarci na rozmowy z każdym związkiem zawodowym w Polsce. Obecnie współpracujemy między innymi ze związkami zawodowymi służb mundurowych, przemysłu chemicznego, przemysłu motoryzacyjnego oraz transportu kolejowego. – podkreśla Marcin Gerwatowski, szef regionu w dziale klientów flotowych Lotos Paliwa.

O spółce

Lotos jest koncernem naftowym zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną produktów naftowych. Na koniec 2017 roku Lotos miał 493 stacje, w tym 205 z logo Optima. Daje to gdańskiej spółce trzecie miejsce pod względem sieci stacji benzynowych w Polsce – za Orlenem i BP.

Kontrolę nad Lotosem wkrótce może przejąć PKN Orlen. O planach poinformowano w lutym bieżącego roku. Płocki koncern i Skarb Państwa podpisały wtedy list intencyjny w tej sprawie.

"Celem transakcji jest stworzenie silnego, zintegrowanego koncernu zdolnego do lepszego konkurowania w wymiarze międzynarodowym, odpornego na wahania rynkowe m. in. poprzez wykorzystanie synergii operacyjnych i kosztowych pomiędzy PKN Orlen i Grupą Lotos" - napisano w komunikacie.

W sierpniu PKN Orlen przesłał do Komisji Europejskiej komplet analiz dotyczących koncentracji z Grupą Lotos. Zgoda Komisji Europejskiej na fuzję powinna nastąpić do końca pierwszego półrocza 2019 roku.