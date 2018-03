Rada nadzorcza PKP Cargo powołała Czesława Warsewicza na stanowisko prezesa kolejowej spółki. Członkiem zarządu do spraw finansowych został natomiast Leszek Borowiec.

Jak wynika z komunikatu PKP Cargo, rada nadzorcza kolejowego przewoźnika towarowego, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, podjęła 26 marca 2018 r. uchwałę o powołaniu w skład zarządu spółki Czesława Warsewicza, powierzając mu funkcję prezesa, a Leszkowi Borowcowi powierzyła funkcję członka zarządu ds. finansowych.

Zarząd PKP Cargo liczy obecnie pięć osób. Oprócz Warsewicza i Borowca zasiada w nim Grzegorz Fingas (członek zarządu ds. handlowych), Witold Bawor (członek zarządu ds. operacyjnych) i Zenon Kozendra (członek zarządu przedstawiciel pracowników).

Wcześniej, do 25 marca pełniącym obowiązki prezesa PKP Cargo był Krzysztof Mamiński, delegowany na to stanowisko przez radę nadzorczą spółki. Mamiński jest jednocześnie prezesem PKP SA.

Konkurs na prezesa

Rada nadzorcza PKP Cargo wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu spółki i na członka zarządu do spraw finansowych na początku grudnia ubiegłego roku. Termin składania zgłoszeń przez kandydatów upłynął 7 marca tego roku.

Mamiński pełnił obowiązki prezesa PKP Cargo od października ubiegłego roku, kiedy to z funkcji szefa PKP Cargo zrezygnował Maciej Libiszewski.

Niedawno PKP Cargo opublikowały prognozę zakładającą, że jednostkowy zysk netto spółki w tym roku wzrośnie o 71,1 proc., do 160,8 mln zł, przychody z działalności operacyjnej wzrosną o 8,9 proc., do 3,913 mld zł, a zysk operacyjny o 34,9 proc., do 204 mln zł.

W 2017 roku spółka miała na poziomie jednostkowym 3,6 mld zł przychodów z działalności operacyjnej, 151,2 mln zł zysku operacyjnego i 94 mln zł zysku.