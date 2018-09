Tak naprawdę ta dyrektywa o prawie autorskim w żaden sposób nie ogranicza praw, które mają internauci. Nie ich będzie ona dotyczyć - uspokajał w programie "Tak jest" w TVN24 Jacek Wojtaś z Izby Wydawców Prasy. Z kolei zdaniem Natalii Mileszyk z fundacji Centrum Cyfrowe "zbytnie rozszerzenie prawa autorskiego, które chwilowo jest niezrozumiałe dla użytkowników, twórców oraz instytucji kultury jest drogą w złym kierunku".

Parlament Europejski poparł w środę projekt dyrektywy o prawie autorskim dotyczącym internetu. Nowa dyrektywa, która ma zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie, wzbudza wiele kontrowersji.

Ściągasz filmy z internetu? Popularne serwisy pod lupą Umożliwianie internautom dostępu do platformy wymiany plików typu The Pirate Bay... zobacz więcej » Zwolennicy tych regulacji wskazują, że zmiana prawa jest konieczna, aby chronić twórców i dostosować przepisy do rzeczywistości. Z kolei przeciwnicy ostrzegają przed "cenzurą w internecie" i końcem wolności w sieci. Obawiają się, że każdy, kto udostępni zdjęcie lub link do jakiegoś tekstu będzie musiał zapłacić za to jego autorom.

Straszenie internautów

- Te obawy są mocno bezpodstawne. Straszy się internautów tym, że nie będą mogli korzystać z platform tak, jak do tej pory. Tak naprawdę dyrektywa w żaden sposób nie ogranicza praw, które mają internauci. Nie ich będzie ona dotyczyć - powiedział w programie "Tak jest" w TVN24 Jacek Wojtaś z Izby Wydawców Prasy.



Jak tłumaczył dotyczy ona podmioty, które zarabiają na wykorzystywaniu cudzych treści. - Wykorzystują treści, które sfinansował ktoś inny. W przypadku prasy jest to wydawca prasy, w przypadku muzyki czy filmów - różne studia, producenci - wyliczał Wojtaś.

- Chodzi tylko o to, żeby osoby zarabiające na cudzej twórczości podzielili się z nimi zyskiem. Nie chodzi o to, by zabronić działania platform czy w ogóle internetu - przekonywał.

Bez selfie na stadionie?

Natalia Mileszyk z fundacji Centrum Cyfrowe powiedziała, że wynik głosowania w Parlamencie Europejskim jest dla niej "ewidentnym sygnałem tego w jakim kierunku zmierza regulacja internetu w Unii Europejskiej".

Koniec ze zdjęciami budynków? "KE może zaostrzyć polskie liberalne prawo" Polskie przepisy dotyczące publikacji zdjęć budynków (tzw. prawo panoramy) należ... zobacz więcej » - Parlament Europejski powiedział, że nie tylko twórcy, ale i branża kreatywna potrzebują wsparcia i dużej ochrony kosztem różnych pomysłów biznesowych, które mogłyby funkcjonować, gdyby ta dyrektywa wyglądała jednak trochę inaczej - powiedziała.

Jej zdaniem największym zagrożeniem tej dyrektywy jest to, że ona "cementuje w jakiś sposób internet platform, czyli internet wielkich graczy, którzy teraz będą u siebie zamieszczali treści, użytkownicy będą z nich korzystać, a nie przewidziano żadnych alternatywnych rozwiązań tego, jak internet mógłby funkcjonować".

- Możemy sobie wyobrazić różne inne sposoby wymieniania się treścią - oznajmiła Mileszyk.



Dodała, że "zbytnie rozszerzenie prawa autorskiego, które chwilowo jest niezrozumiałe dla użytkowników, twórców, instytucji kultury jest drogą w złym kierunku". - Nie powinniśmy rozmawiać o nowych prawach w momencie, kiedy obecne prawa, gwarantujące również w internecie ochronę interesów prawno-autorskich po prostu nie są egzekwowane. Rozmawiajmy o egzekucji, a nie o tym, żeby tworzyć nowe prawa, które nie będą przestrzegane - argumentowała.

Jak tłumaczyła Parlament Europejski wypowiedział się za tym, aby zapewnić ochronę organizatorom wydarzeń sportowych. - Oznacza to, że nawet zrobienie "selfie" na meczu będzie nielegalne - mówiła.