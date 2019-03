Odtwórz: Polskie mięso z nielegalnego uboju trafiło do 13 krajów UE

Czechy o północy zakończą obligatoryjne kontrole polskiej wołowiny, co oznacza, że od środy importerzy nie będą musieli sprawdzać mięsa na obecność salmonelli - poinformowało we wtorek czeskie ministerstwo rolnictwa.

Ministerstwo dodało, że uważa przedstawioną przez Polskę w poniedziałek listę podjętych działań dotyczących sektora produkcji mięsa za wystarczającą. Intensywne kontrole mięsa będą jednak kontynuowane. Polskie mięso pod czeskim nadzorem. Unijny komisarz zapowiada spotkanie 18 marca w Brukseli odbędzie się trójstronne spotkanie Polska-Republika Czeska-K... zobacz więcej »

Kontrole

Obligatoryjne kontrole mięsa z Polski zostały wprowadzone 21 lutego w związku ze znalezieniem bakterii salmonelli w 700-kilogramowej partii wołowiny.



To, że Polska przedstawi listę podjętych działań zwiększających bezpieczeństwo sektora mięsnego zostało ustalone 18 marca podczas trójstronnego spotkania urzędników z Polski, Czech i Komisji Europejskiej. KE przychylała się do polskiego stanowiska, że nadzwyczajne kontrole są nieadekwatne do jednostkowego incydentu, jakim było stwierdzenie obecności bakterii salmonelli w jednej partii wołowiny z Polski.

Do niedawna Czechy były jednym z największych odbiorców polskiej żywności. W 2016 roku były trzecim importerem, w 2018 roku - wypadły z pierwszej piątki. Według Credit Agricole jest to związane z nasilającymi się działaniami protekcjonistycznymi stosowanymi przez Czechy.

Wykrycie przez Czechów salmonelli było drugim kryzysem, z jakim mierzyła się polska branża mięsna w ostatnim czasie.

Pod koniec stycznia "Superwizjer" TVN ujawnił kwitnący w Polsce rynek obrotu chorym i martwym bydłem. Jeden z dziennikarzy zatrudnił się w ubojni, do której trafiało chore bydło.

