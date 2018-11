Współpraca w dziedzinie cyberbezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi jest równie ważna, jak współpraca w dziedzinie energetyki nuklearnej, infrastruktury i w dziedzinie dostaw surowców energetycznych - powiedział pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. - Praca, którą wykonuje Polska i USA, będzie prowadzić do bezpieczeństwa Unii Europejskiej - podkreślił podkreślił sekretarz do spraw energii USA Rick Perry.

W czwartek zakończyło się szkolenie CyberStrike, PolEx i Grid NetWars - pierwsze w Europie ćwiczenia z cyberobrony przeznaczone dla specjalistów z sektora energetycznego, prowadzone przez amerykańskich ekspertów, organizowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

- Wynik tych ćwiczeń będzie prowadził do wniosków, które będziemy realizowali. Potrzebujemy więcej treningów, potrzebujemy więcej godzin spędzonych na przygotowaniach, potrzebujemy więcej ludzi, którzy są najważniejsi, którzy będą gotowi do obrony naszego systemu i potrzebujemy współpracy, partnerstwa - powiedział Naimski.



Hakerzy uderzyli w firmy w Polsce i na Ukrainie. "To faza szpiegowska" Hakerzy zainfekowali złośliwym oprogramowaniem trzy firmy energetyczne i transpo... zobacz więcej » Jak podkreślił, "to początek długofalowej i długoletniej współpracy, którą tak planujemy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską w dziedzinie energii, w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, w dziedzinie cybersecurity, czyli bezpieczeństwa od strony sieci".

"Polska liderem"

Perry podkreślał, że nie można osiągnąć bezpieczeństwa narodowego i w zakresie energetyki bez cyberbezpieczeńtwa. Ocenił, że w zakresie cyberbezpieczeństwa coraz większą rolę będzie odgrywał sektor prywatny.



- Wszystko ułożyło się dobrze dla USA i dla Polski w kwestii cyberbezpieczeństwa (...). Praca, którą razem wykonujemy będzie prowadziła również do poprawy bezpieczeństwa UE - mówił amerykański sekretarz do spraw energii.



Kolejna umowa na dostawy amerykańskiego gazu. "Konkurencyjna cena" Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało w czwartek wiążącą umowę długo... zobacz więcej » Perry podkreślił, że duża część dostaw energii uzależniona jest od infrastruktury, która może być narażona na cyberataki. Zaznaczył, że należy w związku z tym koncentrować się na ochronie infrastruktury energetycznej, w tym gazociągów.



- Patrzymy na państwa jako zaufanych partnerów, ale co ważniejsze patrzymy na Polskę jako na prawdziwego lidera w tym regionie świata, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo - powiedział amerykański sekretarz ds. energii.

Ćwiczenia z cyberobrony

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher mówiła z kolei, że amerykańska ambasada była jednym ze sponsorów szkolenia. Podkreśliła również, że bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo cyfrowe jest niezwykle ważne dla prezydenta USA Donalda Trumpa.



- To niezwykle ważne, że polski rząd jest tak nastawiony na przyszłość, że wziął udział w takich ćwiczeniach jak te w zakresie cyberbezpieczeństwa. To są pierwsze ćwiczenia, które są poza terytorium USA - to naprawdę wymowne - powiedziała Mosbacher.