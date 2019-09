Odtwórz: Wild: CPK do 2027 to bardzo ambitny harmonogram

Prawie 700 kilometrów nowych linii kolejowych ma powstać w pięciu województwach: świętokrzyskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim - poinformowała w poniedziałek spółka Centralny Port Komunikacyjny. W tych regionach odbyły się już konsultacje z przedstawicielami lokalnych samorządów. Inwestycje mają związek z budową polskiego superlotniska.

Proces konsultacyjny dotyczy przebiegów linii kolejowych. Jak czytamy w komunikacie, celem spotkań jest uzgodnienie, czy przygotowane warianty uwzględniają wszystkie uwarunkowania regionalne i lokalne oraz czy inwestycje kolejowe nie kolidują z budowami planowanymi przez samorządy.

W ubiegłym tygodniu spotkania odbyły się w Kielcach, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie. W kolejnych dniach mają się zaś odbyć konsultacje w Białymstoku (17 września) i Olsztynie (23 września). W pozostałych regionach kraju spotkania mają mieć miejsce jeszcze w tym roku.

Świętokrzyskie

W ramach Programu CPK w województwie świętokrzyskim planowana jest budowa 73 kilometrów nowych linii. "Według założeń inwestora ponad 80 procent mieszkańców województwa będzie w stanie w czasie w czasie poniżej 30 minut dotrzeć do stacji pociągów dalekobieżnych, co znacząco poprawi dostępność komunikacyjną regionu" - czytamy.



W województwie świętokrzyskim powstaną linia numer 89 (Końskie – Kielce) i linia numer 73 (Busko Zdrój – Tarnów). Wybudowana zostanie także linia numer 84 (Radom - Kunów). Zakładana prędkość eksploatacyjna pociągów na tych odcinkach to co najmniej 160 kilometrów na godzinę.









"Zakładamy, że realizacja połączenia Kielce – Końskie pozwoli na uzyskanie czasu przejazdu z Kielc do Warszawy wynoszącego 1 godzinę 20 minut oraz włączenie powiatu koneckiego w sieć dalekobieżnych połączeń pasażerskich" - powiedział, cytowany w komunikacie, Michał Jasiak, koordynator do spraw projektów kolejowych CPK.



Dziś najkrótsza podróż na tej trasie zajmuje 3 godziny 15 minut. Zaprezentowana podczas spotkania wersja trasowania zakłada również, że możliwe będzie osiągnięcie czasu przejazdu z Kielc do CPK - 1 godzina 5 minut, a do Rzeszowa - 1 godzina 35 minut (obecnie najkrótszy czas to 4 godziny 30 minut).

Śląsk

Na terenie Śląska CPK planuje budowę 100 kilometrów nowych linii kolejowych. Priorytetowymi inwestycjami mają być linie: numer 111, stanowiąca przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej w kierunku regionu małopolsko-śląskiego, oraz numer 113 Katowice – Kraków.



Jak wskazano, obie połączą się w nowym Węźle Małopolsko-Śląskim (WMŚ), tworząc nowy układ szybkich połączeń kolejowych między Katowicami, Krakowem, Centralnym Portem Komunikacyjnym, Warszawą i innymi miastami. "Dzięki temu pociągi dalekobieżne jadące przez WMŚ i Katowice skrócą czas przejazdu, a do stolicy Górnego Śląska będzie mogło dotrzeć więcej pociągów niż obecnie" - dodano.



"Szacujemy, że WMŚ da możliwość połączenia Krakowa i Katowic w 35 minut. Jest to czas niemal dwa razy krótszy w porównaniu z podróżą samochodem płatną autostradą A4. Duża liczba pociągów pozwoli ponadto na odciążenie tej drogi" - wyjaśnił Michał Jasiak.



W województwie śląskim powstanie także nowa linia numer 170 prowadząca z Chybia przez Jastrzębie Zdrój do Bogumina w Czechach. Jak wskazano, inwestycja ta przywróci połączenia kolejowe z Jastrzębiem-Zdrojem, dziś największym polskim miastem bez dostępu do kolei, oraz umożliwi szybką podróż pomiędzy Katowicami a Ostrawą.









Spółka CPK poinformowała, że zaprezentowana podczas spotkania wersja zakłada, że przy prędkości eksploatacyjnej 250 kilometrów na godzinę możliwe będzie osiągnięcie czasu przejazdu z Warszawy: do Katowic – 1 godzina 45 minut (teraz najkrótszy czas to 2 godziny 20 minut), Bielska-Białej - 2 godziny 10 minut (dziś minimum 3 godziny 15 minut), a do Jastrzębia-Zdroju - 2 godziny 25 minut.

"Dzięki inwestycjom CPK 96 procent mieszkańców województwa będzie w stanie w czasie poniżej pół godziny dotrzeć do stacji pociągów dużych prędkości" - podkreślono w komunikacie.

Małopolskie

W ramach programu w województwie małopolskim wybudowane zostanie 179 kilometrów nowych połączeń. Pierwsza z inwestycji obejmie dwie linie – numer 111 i 113, spotykające się w WMŚ, zapewniając nowe połączenie Krakowa z Centralną Magistralą Kolejową (CMK), Katowicami i Oświęcimiem.



We wschodniej części województwa powstaną także nowe odcinki linii 73 (Busko Zdrój – Tarnów) oraz numer 96 (Tarnów – Nowy Sącz). Znacząco ma się poprawić dostępność komunikacyjna regionu, ponieważ zgodnie z założeniami inwestora, 73 procent mieszkańców województwa będzie w stanie w czasie poniżej godziny dotrzeć do stacji pociągów dużych prędkości.









Spółka zapewniła, że budowa nowych linii pozwoli skrócić czas przejazdu, na przykład z Krakowa do Warszawy pasażerowie dotrą w 1 godzinę 50 minut (zamiast obecnych 2 godzin 15 minut), do Centralnego Portu Komunikacyjnego – w 1 godzinę 35 minut, do Katowic - 35 minut (teraz najkrótszy czas to – 1 godzina 35 minut), a do Bielsko-Białej w 1 godzinę (zamiast 2 godzin 45 minut).

Podkarpacie

W województwie podkarpackim w ramach Programu CPK ma powstać 155 kilometrów dwóch nowych linii kolejowych. Pierwsza z nich, czyli linia numer 58 (Łętownia – Rzeszów) skróci czas przejazdu pomiędzy stolicą województwa a tak zwanym Czwórmiastem (Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Sandomierz, Nisko) oraz zapewni szybsze połączenie Podkarpacia z Warszawą i CPK. Linia numer 122 (Rzeszów – Sanok) ma z kolei znacząco polepszyć skomunikowanie Bieszczad z całą Polską.









Zaprezentowana podczas konsultacji wersja zakłada, że przy prędkości eksploatacyjnej 250 kilometrów na godzinę możliwe będzie osiągnięcie czasu przejazdu z Warszawy: do Rzeszowa – 2 godziny 40 minut (obecnie najkrótszy czas to 4 godziny 5 minut), do Stalowej Woli - 2 godziny 10 minut (dziś najkrótsza podróż na tej trasie zajmuje 4 godziny 50 minut), do Sanoka - 3 godziny 25 minut (zamiast obecnych 8 godzin 40 minut).



Zgodnie z komunikatem, dzięki inwestycjom CPK w tym regionie, 70 procent mieszkańców województwa będzie w stanie w czasie poniżej godziny dotrzeć do stacji pociągów dalekobieżnych.

Lubelszczyzna

W województwie lubelskim w ramach Programu CPK powstanie 187 kilometrów nowych odcinków. Pierwsza z inwestycji obejmie trasę z Lublina, przez Zamość, Tomaszów Lubelski, a w perspektywie do granicy z Ukrainą. Umożliwi to znaczącą poprawę połączeń kolejowych z Zamojszczyzną i Roztoczem oraz w przyszłości uruchomienie szybkich pociągów z Warszawy i Lublina do Lwowa.



Program CPK zakłada także wybudowanie nowej linii numer 631 Milanów – Biała Podlaska – Fronołów, stanowiącej fragment tak zwanej Magistrali Wschodniej, łączącej Rzeszów, Lublin i Białystok.









Zaprezentowana podczas konsultacji wersja zakłada, że przy prędkości eksploatacyjnej 250 kilometrów na godzinę możliwe będzie osiągnięcie czasu przejazdu z Lublina: do Warszawy – 1 godzina 25 minut (obecnie najkrótszy czas to 3 godziny), do CPK – 1 godzina 45 minut, do Rzeszowa – 1 godzina 40 minut (dziś najkrótsza podróż na tej trasie zajmuje 3 godziny 50 minut), do Białegostoku - 3 godziny 5 minut (zamiast obecnych 5 godzin 35 minut).

Dzięki inwestycjom 68 procent mieszkańców województwa będzie w stanie w czasie poniżej godziny dotrzeć do stacji pociągów dalekobieżnych.

Nowe linie kolejowe

Łącznie w ramach kolejowej części Programu CPK planowana jest budowa ponad 1600 kilometrów nowych linii prowadzących z dziesięciu kierunków do nowego lotniska i Warszawy.

Tak zwany etap zero, który powinien być gotowy przed uzyskaniem przez Port Lotniczy Solidarność zdolności operacyjnej, zakłada wybudowanie 140 kilometrów nowych linii na trasie Warszawa – CPK – Łódź.

Zakończenie pozostałych inwestycji kolejowych wpisuje się w horyzont czasowy do 2040 roku.





Łączna długość linii kolejowych w Polsce wynosi dziś około 19 tysięcy kilometrów.

CPK

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W odległości 37 kilometrów na zachód od Warszawy, na obszarze około 3 tysięcy hektarów, zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 milionów pasażerów rocznie, a docelowo około 100 milionów.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny.

Na przełomie 2019 i 2020 roku CPK planuje wskazać doradcę strategiczno-technicznego, czyli międzynarodowy podmiot z doświadczeniem inwestycyjnym w zakresie projektowania, budowy i zarządzania portami przesiadkowymi.

Także w tym roku CPK ma zlecić plan generalny Portu Lotniczego Solidarność, czyli tak zwany master plan. Będzie on zawierał między innymi: prognozy ruchu lotniczego, zwymiarowanie planowanej infrastruktury CPK i wstępny plan jej ulokowania, szczegóły etapowania budowy oraz ostateczny model biznesowy nowego portu lotniczego.