W ciągu siedmiu miesięcy tego roku upadło 580 firm, co oznacza wzrost o 14 procent rok do roku - podała spółka Euler Hermes. Największe problemy odnotowano w branży transportowej i sektorze przemysłowym.

Euler Hermes, globalny ubezpieczyciel należności zbadał sytuację firm w Polsce pod względem niewypłacalności. Z jego analizy wynika, że od początku roku do końca lipca 2018 roku opublikowano informacje o niewypłacalności 580 podmiotów. Oznacza to 14 proc. wzrost w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem.

Miesiąc wcześniej

"Znamiennym dla zobrazowania obecnej kondycji polskich przedsiębiorstw jest fakt, iż ubiegłoroczny wynik liczby niewypłacalności po 7 miesiącach tj. 511 podmiotów, w tym roku został osiągnięty miesiąc wcześniej, już w I półroczu 2018 roku" - napisano w komentarzu.



Euler Hermes zauważa, że rozkład liczby niewypłacalności, z uwagi na specyficzne uwarunkowania każdej z branż, nie jest równomierny.



"W tym momencie największy od początku roku procentowy wzrost ich liczby ma miejsce w branży transportowej (plus 29 procent rok do roku) oraz w sektorze produkcyjnym (plus 20 procent rok do roku)" - napisano.

Źródło: Euler Hermes Liczba opublikowanych w okresie od stycznia do lipca 2018 roku informacji o niewypłacalności firm



Według firmy obecne problemy polskiego sektora transportowego to efekty wprowadzonych regulacji na rynkach unijnych (płaca minimalna oraz standard pracy kierowców), wzrostu kosztów (przede wszystkim płac) oraz niskich marż, co wynika z ogromnego rozdrobnienia branży i związanej z tym walki cenowej.



"Polskie firmy transportowe muszą również walczyć o pracowników, którzy podobnie jak w budownictwie dyktują obecnie warunki, mając możliwość wykonywania podobnej pracy w przedsiębiorstwach transportowych na terenie całej UE" - czytamy w raporcie.

Znane problemy

Z kolei sektor produkcyjny zdaniem ekspertów Euler Hermes "dusi presja cenowa ze strony branży budowlanej oraz handlu, występująca w momencie wzrostu kosztów produkcji i wynagrodzeń".



- Przyczyny problemów w produkcji są powszechnie znane i występują niezależnie od profilu produkcji. To wzrost kosztów materiałów, wynagrodzeń pracowniczych i generalnie niedobór pracowników, wsparte niską rentownością. Do tego dodać można specyficzne dla branż problemy – wzrost kosztów działalności w budownictwie czy koncentracja w handlu, skutkująca dodatkową presją cenową na producentów. Znaczna część tegorocznych upadłości firm produkcyjnych to m.in. producenci konstrukcji metalowych oraz wyrobów budowlanych – wyjaśnia Tomasz Starus, członek zarządu Euler Hermes odpowiadający za ocenę ryzyka.

Źródło: Euler Hermes Zmiana liczby niewypłacalnych firm (rok do roku) w poszczególnych sektorach

Gdzie najgorzej?

Z raportu wynika również, że największy wzrost liczby niewypłacalności w okresie styczeń-lipiec 2018 roku odnotowano w województwie świętokrzyskim (wzrost o 180 procent rok do roku). Następnie w wielkopolskim i kujawsko-pomorskim – odnotowano tam wzrost odpowiednio o 91 proc. i o 55 proc.



Tylko w trzech województwach zmalała liczba niewypłacalności względem analogicznego okresu roku ubiegłego – w województwie warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i podlaskim.