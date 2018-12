Lokalni liderzy - włodarze miast i regionów - to silni gracze, niezbędni w walce przeciw groźnym zmianom klimatycznym - powiedział w poniedziałek podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach amerykański aktor, były gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger rozpoczął swoje wystąpienie od podziękowań dla uczestników szczytu ONZ za wysiłki na rzecz wdrożenia Porozumienia paryskiego z 2015 roku.



- Wykonujecie fantastyczną pracę, aby to porozumienie stało się rzeczywistością. Macie rację, kiedy mówicie, że nasi liderzy w Ameryce odwrócili się od tego porozumienia, tak to wygląda kiedy patrzymy z perspektywy Waszyngtonu. Ale nie macie racji, jeśli mówicie, że Stany Zjednoczone nie realizują celów Porozumienia Paryskiego. Ameryka to nie tylko Waszyngton. 70 procent naszej emisji kontrolują stany i miasta, czyli lokalne rządy - powiedział Schwarzenegger.



"Polska gotowa do wzięcia części odpowiedzialności". Deklaracja prezydenta na otwarcie szczytu Świat stoi przed historycznym testem - oświadczył prezydent Andrzej Duda, otwier... zobacz więcej » Zapewnił, że amerykańskie instytucje - w tym finansowe i naukowe - są zaangażowane w realizację celów zapewniających ochronę klimatu. - Ameryka to nie jeden lider, ale wielu lokalnych liderów, którzy ciężko pracują, by poprawiać jakość powietrza i dobrze wiedzą, że ruch zielonej energii to nie mrzonka i że trzeba działać już teraz - dodał.



- Co roku 7 milionów ludzi umiera ze względu na zanieczyszczenie środowiska, musimy położyć temu kres - oświadczył.



Mówiąc o zaangażowaniu amerykańskich burmistrzów i gubernatorów w ograniczenie emisji związków węgla i dążenie do wykorzystania odnawialnych źródeł energii wspomniał, że w działaniach pod egidą ONZ traktowano dotąd lokalnych liderów jako swego rodzaju margines w walce o ochronę klimatu.



- Myślę, że już czas, by lokalni liderzy stali się globalnymi liderami. Musimy wsłuchać się w ich głos i razem pracować dla lepszej przyszłości. Nie wygra się meczu, jeśli najlepszych graczy zostawimy w domu, a więc proszę, błagam - niech lokalni liderzy staną się częścią tej olbrzymiej konferencji. Jeśli tu będziecie, ja też wrócę - zakończył swoje wystąpienie gwiazdor.

COP24 oficjalnie otwarty

W poniedziałkowej uroczystości oficjalnego otwarcia Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach wzięli udział szefowie kilkudziesięciu państw. Wystąpienia podczas Sesji Plenarnej Głów Państw i Szefów Rządów wygłosili między innymi prezydenci Albanii, Austrii, Botswany, Chorwacji, Czarnogóry, Finlandii, Hiszpanii, Łotwy, Macedonii, Słowenii, Szwajcarii i Wielki Książę Luksemburga. Głos zabrali też między innymi premierzy Hiszpanii, Holandii, Estonii, Namibii czy Eswatini.

Prezydent Austrii Alexander Van der Bellen mówił, że obecne pokolenie jest pierwszym, które doświadcza tak szybkiego wzrostu temperatury na świecie. Akcentował też, że jest ono prawdopodobnie ostatnim pokoleniem, które ma w swoich dłoniach klucz, by pokonać globalne ocieplenie.



Van der Bellen mówił, że 2018 rok był najgorętszym w historii Austrii. Wzywał, że w kontekście postępujących zmian klimatycznych "ważne jest, by mieć wysokie ambicje, aby marzyć na całego, aby mieć bardzo ambitne cele".



Prezydent Austrii zaznaczył, że z tej przyczyny z przyjemnością wysłuchał przemówienie komisarza europejskiego Miguela Ariasa Canete, który zapowiedział, że Unia Europejska powinna być neutralna klimatycznie do 2050 roku, a także z przyjemnością przyjął do wiadomości, że osiemnaście państw europejskich dołączyło do apelu o podwyższenie ambicji klimatycznych.



- Więc zabierzmy się do roboty dla celu przyszłości naszej i naszych dzieci; z szacunku dla cudu, jakim jest życie i z szacunku dla planety - wezwał, prosząc Schwarzeneggera o wystąpienie dotyczące wartości graczy subnarodowych w procesach związanych z polityką klimatyczną.

Cele klimatyczne