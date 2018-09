Rada Ministrów zaakceptowała we wtorek przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości propozycje zmian w prawie, które pozwolą ukrócić "przekręcanie" liczników w używanych samochodach - poinformowało Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak zaznaczono, "samochodowi kanciarze, a także ich pomocnicy, są dziś praktycznie bezkarni. Ofiarą oszustów padają nieświadomi nabywcy, którzy na zakup wymarzonych czterech kółek wydają często ostatnie oszczędności".

"Jak podkreślał Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, konsekwencje bezradności państwa wobec takiego procederu ponoszą uczciwi obywatele przepłacający za pojazd, który nie nadaje się do jazdy albo samochód >>po przejściach<<" - czytamy.

Jakie kary