Od 25 maja cofanie liczników będzie karalne. I to mimo błędu w zatwierdzonej przez Sejm w ekspresowym tempie nowelizacji Kodeksu karnego.

W czwartek po burzliwej debacie Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego, która m.in. zaostrza kary za przestępstwa dotyczące m.in. pedofilii. Ale nie tylko - eksperci alarmują, że nowelizacja "stawia na głowie cały Kodeks karny".

Wiele kontrowersji wzbudził przede wszystkim artykuł 306a, który w nowym, znowelizowanym brzmieniu dotyczy przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Według podpisanej przez prezydenta pod koniec kwietnia ustawy, tenże artykuł 306a dotyczy kar za cofanie liczników. I ma zacząć obowiązywać od 25 maja.

Poprzednia wersja art. 306a k.k. brzmiała:

"§ 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

Z kolei aktualna wersja art. 306a k.k. brzmi następująco:

§ 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 296 § 1 lub 2, art. 296a § 1, art. 297 § 1 lub 2, art. 298 § 1, art. 299 § 1 lub 2, art. 303 § 1, w stosunku do mienia o wartości większej niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.

§ 2. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 296 § 1 lub 2,art. 296a § 1, art. 297 § 1 lub 2, art. 298 § 1, art. 299 § 1 lub 2, art. 303 § 1, w stosunku do mienia o wartości większej niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 5 do 25”.

Na te nieścisłości zwrócili uwagę eksperci z Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego w swojej opinii do ustawy. Podkreślali, że jeśli właśnie uchwalona przez Sejm nowelizacja wejdzie w życie, to przepisy dotyczące "przekręcania" liczników przestaną obowiązywać.

"Rodzi się pytanie, czy taka rzeczywiście była intencja ustawodawcy, tj. eliminacja z systemu prawnego czynu zabronionego w postaci tzw. oszustwa licznikowego" - zastanawiają się prawnicy KIPK.

PEŁNA TREŚĆ OPINII KIPK >>>

Z oceną ekspertów nie zgodził się prokurator Prokuratury Krajowej Tomasz Szafrański. - Po raz kolejny jest to wprowadzanie w błąd i podawanie faktu sprzecznego z wiedzą prawodawczą. Rzeczywiście doszło do prostej omyłki pisarskiej, że w nowej ustawie znalazł się przepis "dodaje się art. 306a w brzmieniu". Dojdzie do tego, że jeden artykuł będzie miał podwójną treść, ale wszystko jest w mocy. Oczywiście trzeba to naprawić i zmienić literkę przy tym artykule - zaznaczył prokurator na wspólnej konferencji prasowej ze Zbigniewem Ziobro.

Szef resortu sprawiedliwości dodał, że to "zadanie legislatorów, aby takie rzeczy - jak to się nieładnie w gwarze legislatorów mówi - czyścić". - Nie jest to błąd merytoryczny, ale rzeczywiście pewne uchybienie legislacyjno-techniczne, które nie zmienia sensu merytorycznego ustawy, gdyby została ona przyjęta - powiedział Ziobro.

Jak zaznaczył "po to jest Senat, aby właśnie w takim wypadku jak ten to uchybienie skorygować". - I tak się stanie - zapowiedział. - Gdyby jednak tak się nie stało i tak zakres karno-prawny byłby identyczny i nie powodowałby żadnych zmian - dodał.

Projektem nowelizacji Kodeksu karnego ma w czwartek się zająć senackie komisje: Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Nawet pięć lat więzienia

Więzienie za "kręcenie" licznika. Jest decyzja Senat bez poprawek przyjął nowelizację przepisów, które mają ukrócić proceder &... zobacz więcej » Przepisy dotyczące kar za cofanie liczników zakładają m.in. wprowadzenie zakazu wymiany drogomierza w pojazdach. Wyjątkiem ma być uszkodzenie lub konieczność wymiany części pojazdu nierozerwalnie złączonej z licznikiem. Za zmianę wskazań stanu licznika, ingerencję w prawidłowość pomiaru, dokonanie wymiany licznika przebiegu całkowitego pojazdu wbrew przepisom będzie grozić od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Za oszustwo ma odpowiadać zarówno ten, kto je zleca, jak i wykonawca, na przykład mechanik w warsztacie.

Według Centralnego Ośrodka Informatyki aż jedna piąta samochodów na polskich drogach ma w rzeczywistości większy przebieg niż wskazuje na to licznik. Z informacji AAA Auto (firmy sprzedającej używane samochody) wynika, że Unia Europejska traci rocznie na cofaniu liczników od 5,6 do 9,6 mld euro (od ok. 24 do ok. 41 mld zł).