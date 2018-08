Jak żyć i jak pracować, kiedy żar leje się z nieba? W Polsce przepisy nie określają dopuszczalnej maksymalnej temperatury w miejscu pracy. Jeśli jednak temperatura w biurze przekroczy 28 stopni Celsjusza a na zewnątrz 25 stopni, to pracodawca musi zapewnić pracownikom wodę do picia. Pracodawcy mogą, ale nie muszą, ulżyć swoim podwładnym np. poprzez wprowadzenie dodatkowych przerw lub w ogóle skróceniem czasu pracy. Czy to zrobią zależy jednak jedynie od ich dobrej woli. Co ważne np. skrócenie czasu pracy nie może wpłynąć na wynagrodzenie. Jak z upałami w pracy radzą sobie inne kraje? Na przykład w Wielkiej Brytanii na prośbę związków zawodowych pracodawcy mogą zmodyfikować dress code. Natomiast w Stanach Zjednoczonych departament pracy maksymalną temperaturę w pracy w biurze określił na 24,4 stopnie Celsjusza.