Od lipca świadczenie 500 plus będzie przysługiwać na każde dziecko, bez kryterium dochodowego. Od kiedy będzie można złożyć odpowiedni wniosek? Jak długo rodzicie będą musieli czekać na pieniądze? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące rozszerzenia 500 plus.

Prezydent podpisał w środę nowelizację ustawy, zgodnie z którą prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 lat. Program w nowej odsłonie obejmie 6,8 milionów dzieci.

Obecnie świadczenie 500 plus jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością. Po rozszerzeniu programu 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat. Emerytury, służba zdrowia i 500 plus. Oto rachunek od państwa Ponad 23 tysiące złotych - tyle według wyliczeń Forum Obywatelskiego Rozwoju wyn... zobacz więcej »

Od kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.

Kiedy rodzice dostaną świadczenie?

Zgodnie z informacjami, jakie uzyskaliśmy w resorcie rodziny i pracy, maksymalne terminy wypłat 500 plus będą kształtowały się następująco:

- złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca (na pierwsze dziecko), zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

- złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

- złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

- złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

- złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Co z nowo narodzonymi dziećmi?

Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.

Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie 500 plus przysługuje – co do zasady – od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Kiedy świadczenie otrzyma drugi rodzic?

Nowela umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w takiej sytuacji drugi rodzic musi złożyć "swój" wniosek o świadczenie.

Co z 500 plus w przyszłości?

Jak czytam na stronie MRPiPS "przedkładany projekt przewiduje od 2021 r. znaczące przesunięcie momentu składania wniosków o świadczenia wychowawcze na nowy okres świadczeniowy (z lipca na luty), jak i samego okresu świadczeniowego (dotychczasowy październik – wrzesień na proponowany czerwiec – maj)". Według resortu "pozwoli to na bardziej racjonalne rozłożenie pracy w gminach realizujących świadczenia dla rodzin".