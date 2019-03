Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys uważa, że przyszłość Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) powinna być znana przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Jego zdaniem pomogłoby to w odbudowie zaufania do rynku kapitałowego.

- Bardzo ważne jest to, co stanie się z OFE, takie pytania często się pojawiają. Dzisiaj jest tak, że wpłaty do OFE wynoszą niewiele ponad 3 mld zł rocznie, a odpływy z tytułu suwaka (przekazywanie środków do ZUS w ostatnich latach przed emeryturą - red.) niewiele ponad 7 mld zł. Rocznie odpływa więc z OFE około 4 mld zł. To powoduje, że na warszawskiej giełdzie brakuje długoterminowych środków - powiedział podczas konferencji organizowanej przez PKO BP w Londynie Paweł Borys.

Dodał, że bez tego żaden rynek nie jest w stanie się rozwijać.

- Dlatego jestem przekonany, że bardzo ważne byłoby z perspektywy przewidywalności rynku, ale przede wszystkim z perspektywy 15 mln członków OFE, aby możliwie szybko, najlepiej jeszcze przed startem PPK, czyli przed 1 lipca, pojawiły się już rozwiązania dotyczące przyszłości OFE - powiedział prezes PFR.

- Taka decyzja odbudowywałaby zaufanie Polaków do tego typu form oszczędzania na emeryturę - dodał.

Prezes Borys ocenia, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wdrożenie w życie projektu premiera Mateusza Morawieckiego, który zakłada, że większość środków z OFE (75 proc.) trafi na indywidualne konta emerytalne.

- To najlepszy pomysł, żeby zaufanie do rynku zostało odbudowane, zniknie niepewność i będziemy mieli w pełni zreformowany system emerytalny - powiedział.

PPK na raty

Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych 1 lipca 2019 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób - 1 stycznia 2020 r., a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób - 1 lipca 2020 r.

Pozostałe podmioty będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r. Ten ostatni termin obowiązuje też podmioty należące do sektora finansów publicznych.

Pod koniec lutego Ministerstwa Finansów informowało, że decyzje dotyczące Otwartych Funduszy Emerytalnych zostaną podjęte po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem aktów wykonawczych do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) i wdrożeniem systemu.