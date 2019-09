Nawet 1500 złotych miesięcznie przeznaczą rodzice na zajęcia pozalekcyjne swoich dzieci - wynika z raportu "Polaków portfel własny – rodzina w szkole" Santander Consumer Banku. Najwięcej na ten cel wydadzą mieszkańcy metropolii.

Jak pokazują najnowsze badania Santander Consumer Banku, wykonane na potrzeby raportu "Polaków portfel własny – rodzina w szkole", miesięczne koszty związane z tego typu zajęciami są sporym obciążenie dla domowych budżetów.

"Rodzice byliby skłonni wydawać więcej"

"24 proc. polskich rodzin wyda miesięcznie na ten cel od 201 do 300 zł. Podobna liczba rodzin (22 proc.) wydaje w tym celu między 101 a 200 zł, a 18 proc. rodziców przeznacza między 301 a 500 zł. Natomiast kwotę 500 zł miesięcznie przekracza jedynie 9 proc. rodzin" - podano.



Najwięcej na zajęcia pozalekcyjne dziecka wydają mieszkańcy metropolii - 9 proc. przeznacza powyżej 800 zł w miesiącu, z czego więcej niż połowa wydaje ponad 1500 zł. Powrót do szkoły uderzy po kieszeni. Wyprawka za ponad 1700 złotych Średnio 1718 złotych wyda polska rodzina na szkolną wyprawkę - wynika z badania... zobacz więcej »



"Gdyby nie ograniczenia finansowe, rodzice byliby skłonni wydawać na tego typu aktywności więcej. Co czwarty rodzic deklaruje, że w przypadku problemów finansowych, w pierwszej kolejności zrezygnowałby właśnie z płacenia za zajęcia pozalekcyjne dziecka – sportowe, muzyczne, językowe. Kolejne 16 proc. przestałoby posyłać dziecko na korepetycje" - czytamy w raporcie.

Prym wiodą zajęcia sportowe

Jeśli chodzi o aktywności pozalekcyjne polskich uczniów, prym wiodą zajęcia sportowe – aż 62 proc. rodziców zadeklarowało, że ich dziecko uczestniczy w nich - czy to indywidualnie, czy w ramach np. sekcji sportowej - podano w raporcie.



"Na drugim miejscu pod kątem popularności znalazły się korepetycje z języka angielskiego, swoje dzieci wysyła na nie 39 proc. rodziców" - wskazuje Adam Piwek z Santander Consumer Banku.



Mniej więcej co piąty rodzic (22 proc.) wskazał na zajęcia muzyczne - na grę na instrumentach czy śpiew, a niewiele mniej (19 proc.) - na zajęcia manualne - np. naukę rysunku, rękodzieła. "Co ciekawe, 21 proc. rodziców zadeklarowało, że ich dziecko chodzi na korepetycje z przedmiotów będących w programie szkolnym (np. matematyka, język). Na jakąś formę aktywności społecznej, np. wolontariat lub harcerstwo, wskazało 14 proc. rodziców, a 11 proc. na naukę programowania" - czytamy w raporcie.



Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku, metodą telefonicznych, standaryzowanych rozmów. Wzięła w nim udział reprezentatywna grupa 1 tys. rodziców dzieci w wieku szkolnym, czyli 7-18 lat.