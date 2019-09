Odtwórz: Wzrost cen żywności w Polsce. Co najbardziej podrożało?

Ceny chleba i płatków zbożowych w Polsce wyniosły 68 procent średniej w Unii Europejskiej - podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Najdroższa pod tym względem jest Dania, na drugim końcu zestawienia jest Rumunia.

Z danych Eurostatu wynika, że w 2018 roku we Wspólnocie między krajem z najdroższym chlebem a tym z najtańszym była prawie trzykrotna różnica w poziomie cen.

Ile kosztuje chleb?

Najwięcej za chleb płacą Duńczycy. Ceny pieczywa w tym kraju wyniosły 152 procent unijnej średniej. Na kolejnych miejscach znalazły się Austria - 135 procent oraz Luksemburg i Finlandia - po 127 procent.



Najniższe poziomy cen zaobserwowano zaś w Rumunii - 54 procent unijnej średniej, Bułgarii - 62 procent oraz w Polsce - 68 procent.

Pod względem cen pieczywa kraje Wspólnoty nie mogą się równać z Norwegią, Szwajcarią i Islandią. Tam chleb jest zdecydowanie najdroższy. Norwegowie płacili w 2018 roku 167 procent unijnej średniej, Szwajcarzy 163 procent, a Islandczycy - 156 procent.

Z informacji portalu dlahandlu.pl wynika, że kilogramowy bochenek chleba we wrześniu ubiegłego roku kosztował średnio około 3,44 zł, teraz jest to kilkadziesiąt groszy więcej - 3,78 zł. Według danych dotyczących inflacji w sierpniu 2019 r. opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny pieczywo podrożało o prawie 10 procent rok do roku.









W czerwcu pisaliśmy o tym, ile wynoszą ceny żywności i napojów bezalkoholowych UE w 2018 roku. W Polsce wyniosły one 69 procent średniej unijnej. Najdroższa pod tym względem jest Dania, na drugim końcu zestawienia jest Rumunia. Ceny wyrobów mięsnych w Polsce i Rumunii stanowiły 63 procent średniej, podczas gdy w Austrii - 146 procent.

Z danych Eurostatu wynika, że Polska ma najniższe w całej Unii ceny mleka, serów i jajek. Stanowiły one 71 procent unijnej średniej. Dla porównania najwyższe ceny odnotowano na Cyprze - 136 procent.

Ceny alkoholi w Polsce stanowiły 86 procent średniej dla UE. Taniej jest w Bułgarii i Rumunii - po 74 procent średniej UE oraz na Węgrzech - 77 procent. Najwięcej za alkohol zapłacimy zaś w Finlandii - 182 procent unijnej średniej, Irlandii - 177 procent oraz Szwecji - 152 procent.

Jeśli chodzi o ceny papierosów w UE, to w Polsce były jedne z niższych - wyniosły 60 procent średniej (najtańsze były w Bułgarii - 49 procent średniej). Zdecydowanie najwięcej za papierosy trzeba zaś zapłacić w Wielkiej Brytanii - 204 procent średniej oraz Irlandii - 201 procent.