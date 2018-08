Oferta chińskiej firmy Stecol, która zaproponowała najniższą cenę za wybudowanie odcinka zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu, została odrzucona. Drogę wybuduje firma Intercor z Zawiercia. Minister infrastruktury zwiększył finansowanie tej inwestycji o 90 milionów złotych - poinformował w piątek szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Łukasz Smółka.

- Jest to bardzo ważna inwestycja nie tylko dla Podhala, ale i dla wypoczywających pod Tatrami. Czekamy obecnie na ewentualne odwołania, a we wrześniu chcemy podpisać umowę na wykonanie tego odcinka zakopianki, która gwarantuje, że inwestycja zostanie zakończona w 2023 roku, natomiast prace mają rozpocząć się w 2020 roku - wyjaśnił Smółka.



Chińczycy zbudują ważne odcinki dróg. Minister: otrzymali szansę na poprawę wizerunku Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ocenił, że chińscy wykonawcy otrzymali... zobacz więcej » Pierwotnie najniższą cenę w przetargu na budowę odcinka zakopianki zaproponowała chińska firma Stecol. Jak wyjaśniła rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA, ta oferta została jednak odrzucona po zakończeniu postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, z powodu niezgodności treści oferty ze Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W efekcie jako najkorzystniejszą uznano drugą w rankingu ofertę firmy Intercor z Zawiercia, która określiła koszt inwestycji na 880 mln 100 tys. zł.

Będzie drożej

W związku z wyłonieniem droższej oferty konieczne było podpisanie przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka aneksu do umowy gwarantującej sfinansowanie inwestycji, która będzie o 90 mln zł droższa w stosunku do wcześniej przyjętych kosztów.



Smółka podkreślił, że ważność decyzji środowiskowej dla tej inwestycji upływa w lipcu 2020 r. dlatego konieczne było zwiększenie środków na jej finansowanie, aby zdążyć z rozpoczęciem prac przed upływem tego terminu. - Gdyby nie było decyzji o zwiększeniu środków na inwestycję, to wydane wcześniej pieniądze na przygotowanie projektu mogły zostać utracone - dodał.



Dwujezdniowy odcinek zakopianki Rdzawka – Nowy Targ klasy GP będzie miał długość ponad 16 km. Na odcinku powstaną cztery węzły drogowe - Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe.



Odcinek Zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu będzie łączył się z istniejącym dwujezdniowym odcinkiem Rdzawka - Chabówka. Na kolejnych trzech odcinkach w kierunku Krakowa prace nad nową Zakopianką są już mocno zaawansowane.