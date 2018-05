Chiński producent elementów baterii do aut elektrycznych Guotai-Huarong Poland buduje fabrykę w Godzikowicach. Projekt wart jest 45 milionów dolarów, a fabryka będzie jednym z największych tego typu zakładów w Europie. Docelowo ma pracować tam sto osób.

O inwestycji chińskiej firmy poinformowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Inwestor (Zhangjiagang Guotai-Huarong New Chemical Materials), jeden z trzech największych na świecie dostawców elektrolitu, używanego w bateriach litowo-jonowych, do 2020 roku wybuduje w gminie Oława fabrykę dla swojego flagowego produktu. Zakład zatrudni 100 osób.

"Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że takie inwestycje powstają w Polsce, która staje się jednym z najważniejszych uczestników w tej branży na świecie" - powiedział cytowany w środowym komunikacie Krzysztof Senger, wiceprezes PAIH.

Jedna z największych fabryk w Europie

Fabryka w Godzikowicach będzie jedną z największych w Europie. Roczna wielkość produkcji fabryki miałaby pozwolić na dostarczenie wkładów do baterii do 1 mln aut elektrycznych.

PAIH prowadzi obecnie 14 projektów z segmentu elektromobilności o łącznej wartość 2,87 mld euro, które mogą przyczynić się do stworzenia blisko 4,4 tys. miejsc pracy. Wśród krajów inwestujących w elektromobilność dominują państwa azjatyckie.