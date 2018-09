Krajowa Izba Odwoławcza wykluczyła z przetargu na północną obwodnicę Krakowa konsorcjum z udziałem firmy chińskiej Stecol, które wygrało to postępowanie. Minister infrastruktury zapowiedział, że będzie dążył do zwiększenia finansowania zadania, aby zostało ono zrealizowane. Kilka dni temu, pomimo złożenia najkorzystniejszej cenowo propozycji, odrzucona została oferta tego samego chińskiego przedsiębiorstwa dotycząca wybudowania odcinka zakopianki.

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut, w przetargu na północną obwodnicę stolicy Małopolski dwa pierwsze konsorcja odwołały się od wyników przetargu do KIO, wykazując, że jedna z osób wskazanych w dokumentach przetargowych nie posiada uprawnień wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Odwołanie od wyników

Konsorcjum firm Stecol Corporation z Chin i Polbud Pomorze zaproponowało najniższą cenę za zaprojektowanie i zbudowanie północnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52, wynoszącą blisko 1,290 mld zł. Tylko najtańsza oferta mieści się w kosztorysie inwestorskim, bowiem zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania blisko 1,340 mld zł brutto.



Kolejne pod względem ceny są oferty: konsorcjum Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut z Turcji, Mosty Łódź oraz Gulermak sp. z o.o. (1,428 mld zł); konsorcjum Budimex oraz Strabag (1,471 mld zł); konsorcjum Salini Impregilo z Włoch i Salini Polska (1,525 mld zł), firmy Toto z Włoch (1,540 mld zł); firmy Astaldi z Włoch (1,574 mld zł); Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor (1,581 mld zł) oraz firmy PORR (1,816 mld zł).

Według rzeczniczki KIO przychyliło się od tej argumentacji i nakazało unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty i ponowne zbadanie ofert z wykluczeniem konsorcjum z udziałem chińskiej firmy.



- Zgodnie z tym orzeczeniem drugie pod względem ceny konsorcjum zostanie wezwane do przedstawienia w odpowiednim terminie dokumentów niezbędnych do wyboru oferty. GDDKiA zwróci się również do Ministra Infrastruktury o zwiększenie kwoty niezbędnej do realizacji tej inwestycji. Jeżeli GDDKiA otrzyma taki aneks, to będzie mogła przystąpić do podpisania umowy - wyjaśniła Mikrut.

Minister odpowiada

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wyraził w piątek przekonanie, że decyzja w tej sprawie będzie pozytywna.

- Nie wyobrażam sobie, że powtarzamy przetarg, tym bardziej, iż wiemy, że dzisiaj ceny (…) są dużo wyższe niż te przed rokiem, wobec czego nie należy się spodziewać, że powtórzony przetarg spowoduje, iż będą to oferty relatywnie niższe, aniżeli te, które dzisiaj mamy obowiązek brać pod uwagę - powiedział dziennikarzom Adamczyk.



Jak podkreślił, do tej pory zostało bardzo dużo zrobione w sprawie północnej obwodnicy Krakowa, a inwestycja ta ma strategiczne znaczenie dla miasta i całego układu komunikacyjnego kraju. - Ta droga jest potrzebna i jesteśmy pełni determinacji, żeby ją zrealizować - zapowiedział.



- Oczywiście jesteśmy w obowiązku konsultować te decyzje z resortem finansów oraz rozwoju, ale mam nadzieję że, jak do tej pory, premier Mateusz Morawiecki, rząd i poszczególni ministrowie będą przychylni dla tej inwestycji, bo ona służy wszystkim - dodał Adamczyk.

Szansy nie będzie

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie chińska firma Stecol wygrała przetarg na wybudowanie odcinka nowej, dwupasmowej drogi krajowej numer 47, czyli zakopianki, z Rdzawki do Nowego Targu. Zaproponowała ona najniższą cenę wynoszącą 706 mln zł.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówił wówczas, że chińscy wykonawcy otrzymali kolejną szansę na zaistnienie na polskim rynku i poprawę wizerunku nadszarpniętego przez firmę Covec.

- Chińscy wykonawcy dzisiaj otrzymali szansę, aby zmienić wizerunek tak mocno nadszarpnięty przez firmę Covec, która budowała przed 2012 rokiem autostradę A2 między Łodzią a Warszawą - przypominał minister w Wolbromiu w województwie małopolskim.

Jak dodał, firma Stecol Corporation posiada "olbrzymi potencjał finansowy, gospodarczy, który pozwala mieć nadzieję, że te inwestycje zostaną zrealizowane w czasie i zgodnie z technologiami".

Ostatecznie oferta chińskiej firmy została jednak odrzucona po zakończeniu postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą z powodu niezgodności treści oferty ze Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia.

Obwodnica Krakowa

Budowa północnej obwodnicy Krakowa jest związana z realizacją rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, co zapewnia jej finansowanie. Trasa ma być gotowa w 2022 roku.



Północna Obwodnica Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 będzie mieć prawie 15 km.

Inwestycja będzie realizowana w systemie "zaprojektuj i zbuduj". Zgodnie z harmonogramem, po podpisaniu umowy z wykonawcą będzie on miał około 1,5 roku na wykonanie projektu i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Prace budowlane powinny się rozpocząć w 2019 roku i zakończyć w 2022 roku.



Obecnie obwodnica otacza Kraków z trzech stron: zachodniej (droga krajowa numer 94 i autostrada A4), południowej (autostrada A4) oraz wschodniej (droga ekspresowa S7). Budowa północnej części pozwoli domknąć te trasy, dzięki czemu stolica Małopolski będzie posiadać pełną obwodnicę, tzw. ring.