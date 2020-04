Odtwórz: Morawiecki: proponujemy tarczę bez precedensu; co najmniej 100 mld zł trafi do firm

Ceny w Polsce wzrosły w marcu w ujęciu rocznym o 3,9 procent - podał Eurostat. Tak wysoki poziom w Unii Europejskiej odnotowano jedynie na Węgrzech.

Zróżnicowana Europa

Według Eurostatu ceny konsumpcyjne (HICP) w strefie euro wzrosły w marcu o 0,7 proc. w ujęciu rok do roku, po wzroście w lutym o 1,2 proc. Wstępnie szacowano, że inflacja w eurolandzie wrośnie o 1,2 proc.

Inflacja w całej Unii Europejskiej wyniosła 1,2 proc.

Najmniej ceny urosły w krajach położonych na południu Europy (Hiszpania, Włochy, Cypr, Portugalia), natomiast najwięcej w Europie Środkowej. Największe wzrosty cen odnotowano w Polsce i na Węgrzech - o 3,9 proc.

Stosunkowo niewielki wzrost cen odnotowano we Francji (0,8 proc.) oraz w Niemczech (1,3 proc.)



Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w marcu wyniósł 4,6 proc. rdr.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.