Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 roku wzrosły rok do roku o 2,6 procent, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. Inflacja jest obecnie na najwyższym poziomie od listopada 2012 roku.

Wynik jest zgodny ze wstępnymi szacunkami GUS opublikowanymi pod koniec czerwca.

Obecnie inflacja w Polsce jest najwyższa od listopada 2012 roku. Wówczas wskaźnik wyniósł 2,8 procent. W grudniu 2012 roku było to 2,4 procent, czyli tyle, ile w maju 2019 roku.

Żywność drożeje

Jak wynika z danych GUS, najmocniej w ujęciu rocznym wzrosły ceny żywności - 6,2 procent. Mocne zwyżki zanotowano także w przypadku cen w restauracjach i hotelach - o 4,1 procent oraz rekreacji i kultury - o 3,4 procent.

Są jednak wyjątki. W ciągu roku spadły bowiem ceny odzieży i obuwia - o 1,6 procent, a także ceny łączności - o 1,5 procent.

W czerwcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały natomiast wyższe ceny w zakresie rekreacji i kultury - o 1,3 procent, żywności - o 0,3 procent oraz transportu - o 0,6 procent. W porównaniu do maja spadły zaś ceny odzieży i obuwia - o 1,2 procent.









Powyżej celu NBP

Analitycy Pekao SA w komentarzu do wstępnych szacunków zwracali uwagę, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 roku wzrosły powyżej celu NBP (2,5 procent rok do roku) po raz pierwszy od listopada 2012 roku.

"Nasz scenariusz bazowy zakłada, że do końca przyszłego roku stopy procentowe pozostaną bez zmian" - dodawali jednak. Podwyżki stóp procentowych są sposobem walki z inflacją.

"Nie wydaje mi się, by wpłynęło to (dane o inflacji - red.) na ocenę Rady Polityki Pieniężnej, jeżeli chodzi o perspektywy (podwyżek- red.) stóp procentowych - oceniał także Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium.