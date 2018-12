Średnia cena prądu w Unii Europejskiej to 20 eurocentów za kilowatogodzinę. W Polsce płacimy za energię elektryczną mniej - średnio 14 eurocentów za kilowatogodzinę. A jak jest w innych krajach?

Najdroższy prąd w Europie jest w Danii (średnio 0,31 euro za kWh), a najtańszy w Bułgarii (0,09 euro za kWh). Tak wynika z danych Eurostatu zebranych na koniec pierwszej połowy 2018 roku dla gospodarstw domowych.

Cena prądu a podatki

Co wpływa na wysokość cen w Europie? Miedzy innymi popyt i podaż w danym momencie, koszty przesyłu i warunki pogodowe. Ceny pomiędzy poszczególnymi krajami różnią się jednak przede wszystkim ze względu na podatki, VAT i inne opłaty. Na przykład w Niemczech- cena energii na giełdzie jest jedną z najniższych w Europie. Jednak niemieckie gospodarstwo domowe zapłaci za prąd niemal o połowę więcej niż polskie (0,25 euro za kWh). Jak wylicza portal wysokienapiecie.pl tak wysokie opłaty to wynik różnych opłat i podatków, które ujmowane są w ostatecznym rachunku. Na przykład dopłaty na rozwój odnawialnych źródeł energii to niemal 22 procent rachunku niemieckiego konsumenta. Decydującą rolę odgrywają jednak pozostałe podatki i opłaty, którymi obciążona jest energia u naszych sąsiadów. Ich udział w rachunkach gospodarstw domowych wynosi blisko jedną trzecią i jest dwukrotnie wyższy od dopłaty do OZE.

W 2011 roku Niemcy zdecydowały się w rozpocząć proces odchodzenia od energii atomowej na rzecz odnawialnych źródeł energii. Proces ten ma zakończyć się w 2022 roku. Podobne decyzje polityczne podjęto na przykład Wielkiej Brytanii (tu planowane jest zamknięcie wszystkich elektrowni jądrowych do 2022 roku). Wysokie ceny prądu dla gospodarstw domowych są głównie na zachodzie Europy, tam gdzie spółki produkujące prąd dopłacają do funduszy lub projektów związanych z bardziej zieloną energią.

Z kolei mieszkańcy krajów Europy Środkowo-wschodniej, które lata 90. kraje zaczynały z ceną energii dużo poniżej ceny rynkowej, i właściwie do dnia dzisiejszego cena dla odbiorcy indywidualnego jest powiązana z polityką, mają stosunkowo niższe rachunki za prąd.