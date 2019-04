Ministerstwo Energii chce jak najszybciej wydać rozporządzenie do ustawy o cenach prądu - zapewnił w poniedziałek wiceminister w tym resorcie Grzegorz Tobiszowski. Poinformował, że obecnie trwają konsultacje w tej sprawie ze spółkami energetycznymi.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku uchwalono ustawę, która miała gwarantować ceny energii z czerwca 2018 roku. Resort ciągle nie wydał jednak rozporządzenia, które miałoby szczegółowo pokazać, jak realizować zapisy ustawy. Stąd - jak pisała poniedziałkowa "Rzeczpospolita" - ceny energii elektrycznej nadal elektryzują samorządy.

"Jesteśmy na finale"

- Z tego, co wiem, jesteśmy na finale. Spółki energetyczne są dopraszane do rozmów w ministerstwie, jak również poszły sygnały między innymi do samorządów, że będą mieć zwracane środki - powiedział w Katowicach wiceminister Tobiszowski, zastrzegając, że nie zajmuje się bezpośrednio w ministerstwie pracami nad rozporządzeniem.



- Wiem, że codziennie trwają na ten temat rozmowy, bo z jednej strony to jest kwestia udziału spółek energetycznych w tym wszystkim, z drugiej - przeprowadzenia tej operacji - dodał wiceminister.

Ceny prądu elektryzują samorządy. "Liczymy, że premier spełni obietnice" Najwcześniej za miesiąc możliwe będzie obniżenie rachunków za energię. Na razie... zobacz więcej » Zgodnie z grudniową ustawą różnica między ceną zakupu energii a ustaloną ustawą ceną sprzedaży będzie rekompensowana sprzedawcom ze specjalnego funduszu, zasilonego między innymi pieniędzmi ze sprzedaży dodatkowej puli uprawnień do emisji CO2.

Rozmowy z Brukselą

Jak poinformował Tobiszowski, po niedawnych rozmowach przedstawicieli resortu energii w Brukseli "ustalano pewne szczegóły, które powinny się w tym rozporządzeniu znaleźć", a które obecnie są konsultowane ze spółkami energetycznymi.

- My chcielibyśmy to (rozporządzenie) jak najszybciej, bo ono miało być już w zeszłym tygodniu. Ale w związku z tym, że Bruksela zasugerowała pewne dodatkowe rozstrzygnięcia, prace jeszcze trwają - mówił Tobiszowski.



Jak poinformował wiceszef resortu energii, sugestie Komisji Europejskiej dotyczyły między innymi wyłączenia z rozporządzenia wsparcia dla przemysłów energochłonnych. - One nie mogą być płacone z tej puli, która będzie w rozporządzeniu. To musi być pula odrębna, bo mielibyśmy wtedy dwa rodzaje wsparcia. I między innymi energochłonne zostały wycofane z tej gratyfikacji - powiedział Tobiszowski.

Projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy o cenach prądu Ministerstwo Energii opublikowało w połowie marca. Rozporządzenie przede wszystkim zawiera formuły do określenia kwot rekompensat dla sprzedawców prądu za utrzymanie zeszłorocznych cen.

W wyniku uwag zgłaszanych przez Komisję Europejską potrzebna była również nowelizacja grudniowej ustawy, która na początku marca została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Wyższe rachunki

Rekompensaty za wyższe ceny prądu. Resort opublikował projekt rozporządzenia Ministerstwo Energii opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia wykonawczego... zobacz więcej » O tym, że brak rozporządzenia doskwiera samorządom, mówił na poniedziałkowym briefingu prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Jak poinformował, bez zapowiedzianego przez Ministerstwo Energii rozporządzenia do ustawy o cenach prądu, Sosnowiec zapłaci w tym roku za energię o 7 milionów złotych więcej niż w ubiegłym roku.



Jak mówił Chęciński, datą graniczną, która miała kończyć proces legislacyjny w tym zakresie, miał być 1 kwietnia br.

- Liczymy więc, że ministerstwo i pan premier dotrzymają słowa dotyczącego cen energii elektrycznej i te ceny będą na poziomie z 30 czerwca 2018 roku. Dziś już nie czekamy na wyższe rachunki, tylko dostajemy i płacimy rachunki o około 50-60 procent wyższe, które tak naprawdę płacą mieszkańcy - mówił w poniedziałek prezydent Sosnowca.