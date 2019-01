Odtwórz: Minister finansów o dopłatach do prądu

Mimo zapewnień premiera i przyjętej w trybie pilnym ustawy, która miała zamrozić stawki za prąd na poziomie z 2018 roku, część gospodarstw domowych otrzymało wyższe rachunki.

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia, przewiduje program działań, które pozwolą ustabilizować ceny energii elektrycznej w 2019 roku i pozostawić je na poziomie z 2018 roku. "Dzięki temu obywatele nie będą musieli obawiać się wyższych rachunków za energię elektryczną" - zapewniało Ministerstwo Energii.

Problem jednak w tym, że resort ciągle nie wydał rozporządzenia, które miałoby szczegółowo pokazać jak realizować zapisy ustawy.

Resort energii przekonuje: ustawa prądowa to nie pomoc publiczna Rozwiązania wprowadzone w ustawie w sprawie cen prądu, nie są pomocą publiczną,... zobacz więcej » "Ministerstwo Energii informuje, że obecnie przygotowuje rozporządzenia wykonawcze do ustawy ws. cen prądu. W dokumentach tych znajdą się szczegółowe rozwiązania do realizacji ustawy" - wskazano w piątkowym oświadczeniu.

Zdaniem minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz rozporządzenia powinny być opublikowane w przyszłym tygodniu.

Ceny prądu w 2019 roku

Na razie jednak brak rozporządzenia sprawia, że powstało spore zamieszanie wokół cen prądu. Wątpliwości mają między innymi zwykli odbiorcy, z których część - mimo zapewnień rządu - dostała wyższe rachunki. Na tej liście są klienci innogy Polska.

Firma 21 grudnia ubiegłego roku, a więc jeszcze przed przyjęciem nowych przepisów, wysłała do swoich klientów listy z nowym, wyższym cennikiem. Zgodnie z nim, opłata za 1kWh (kilowatogodzina) energii wyniesie 0,3819 zł. Dla porównania wcześniej było to 0,3397 zł.





"Ze względu na bardzo duży wzrost cen energii na rynku hurtowym, od 1 stycznia 2019 roku innogy Polska wprowadziło nowe ceny i stawki opłat za energię elektryczną. Zawiadomienie o zmianie taryfy i OWU (Ogólne Warunki Umowy) odbyło się jeszcze przed zapowiadanymi przez rząd zmianami" - napisano w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl.

Dlatego teraz przedstawiciele firmy nie wykluczają zmian.

"Innogy Polska obecnie analizuje rozwiązania w przyjętej ustawie dla zniwelowania wzrostów cen energii. Zgodnie z ustawą spółki obrotu, a więc także innogy Polska S.A., mają czas do 30 stycznia 2019 roku na podjęcie odpowiednich działań w zakresie stosowanych cenników energii elektrycznej" - poinformowano.

Przedstawiciele firmy podkreślili jednak, że "aktualne dokumenty i warunki obecnie obowiązujących umów są w mocy". "Klienci zostaną poinformowani, jeżeli będą wprowadzane zmiany w tym obszarze" - dodano. Oznacza to zatem, że klienci, którzy otrzymali wyższe rachunki muszą je zapłacić. Zapłacić i czekać na kolejne kroki firmy energetycznej.

Innogy to jedna z firm energetycznych, która sama kształtuje cennik. Nie musi w tym celu składać wniosku taryfowego do Urzędu Regulacji Energetyki. Inaczej niż państwowi sprzedawcy: PGE Obrót, Energa Obrót, Tauron Sprzedaż i Enea.

Klienci tych firm nadal płacą rachunki zgodnie z poziomem ustalonym w ubiegłym roku.

Urząd reaguje na ustawę w sprawie cen prądu. "Duże zaniepokojenie" Urząd Regulacji Energetyki oczekuje od spółek nowych wniosków taryfowych, spełni... zobacz więcej » Spółki złożyły wnioski taryfowe w połowie listopada ubiegłego roku, w których wnioskowały o średnio ponad 30-procentowe podwyżki taryf dla gospodarstw domowych. Jednak zgody nie wyraził na to prezes URE.

Urząd poinformował w środę, że oczekuje, iż przedsiębiorstwa energetyczne przedłożą wnioski taryfowe spełniające wymogi ustawy, która weszła wraz z początkiem nowego roku.

Samorządy i szpitale z problemami

Wyższe rachunki to jednak nie tylko problem części gospodarstw domowych, ale również szpitali. Na przykład w przypadku Szpitala Bródnowskiego jest to wzrost o 300 procent.

- W tej konstrukcji finansowej, w której w tej chwili jesteśmy, to koszt miesięczny za prąd w przypadku szpitala to jest kwota o 230 tysięcy złotych wyższa - poinformował w rozmowie z "Faktami" TVN Piotr Gołaszewski, doradca prezesa zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.

Brak rozporządzenia Ministerstwa Energii w sprawie cen prądu sprawia, że Szpital Bródnowski nie może dojść do porozumienia z firmami energetycznymi, które też czekają na przepisy wykonawcze.

Prąd poraził także samorządy. Z danych zebranych w połowie grudnia ubiegłego roku przez "Rzeczpospolitą" wynikało, że w największych miastach wzrost cen energii elektrycznej ma sięgnąć w 2019 roku od 50 do nawet 70 procent. Przykładowo Wrocław będzie musiał zmierzyć się z podwyżką około 70 procent.

- Podwyżka cen energii elektrycznej o około 60 procent będzie dla naszego miasta bolesna - przyznała na łamach "Rz" Marta Bartoszewicz, rzecznik Urzędu Miasta w Olsztynie. I zapowiedziała, że miasto będzie musiało ograniczyć wydatki na rozwój.

Zwrot różnicy ceny

Przedstawiciele rządu uspokajają jednak, że ci, którzy teraz zapłacą wyższy rachunek, otrzymają zwrot różnicy ceny. Pomoc mają uzyskać także samorządy.

Jak zmienią się nasze rachunki za prąd? Tłumaczymy W przyszłym roku nie będzie podwyżek cen prądu - zakłada ustawa, którą w ekspres... zobacz więcej » - Ustawa weszła w życie. W tej chwili można już podejmować działania związane z przygotowywaniem wniosków o renegocjacje umów, bo tu mamy na myśli przedsiębiorstwa i samorządy, gdzie w grę wchodzi głębsza renegocjacja umowy, ponieważ często trzeba będzie zwracać się do Funduszu, żeby uzyskać zwrot środków związanych właśnie ze stratą poniesioną przez przedsiębiorstwo z tytułu właśnie dostosowania się do ustawy - tłumaczył w ubiegłym tygodniu Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

- Uspokajałabym tu wszystkie podmioty. Nawet, jeśli ten rachunek jest teraz nieco wyższy, ten system rekompensat zostanie wprowadzony - zapewniła w sobotę Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Zdaniem Tchórzewskiego, "system naliczania różnicy będzie zdefiniowany w rozporządzeniu, które jest przygotowywane".

Wątpliwości Komisji Europejskiej

Tymczasem nowej ustawie chce się przyjrzeć Komisja Europejska. - Państwa członkowskie są zobowiązane do notyfikowania Komisji Europejskiej o wszelkich działaniach pomocy publicznej przed ich wdrożeniem. Do tej pory nie otrzymaliśmy notyfikacji od polskich władz, ale tego byśmy oczekiwali - powiedziała w czwartek rzeczniczka tej instytucji Mina Andreewa.

Ministerstwo Energii w oświadczeniu wydanym w piątek przekonuje, że "rozwiązania wprowadzone w ustawie w sprawie cen prądu, nie są pomocą publiczną, bo oddziałują na wszystkie podmioty na rynku energii elektrycznej". "Ustawa nie zmienia zasad rynku konkurencyjnego i jest zgodna z prawem Unii Europejskiej" - dodano.

Jednocześnie przedstawiciele resortu zadeklarowali, że będą w stałym kontakcie z Komisją Europejską i deklarują stałą współpracę jak dotychczas.

O tym, że rekompensaty dla spółek nie są pomocą publiczną wskazywał również szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Zgodnie z unijnym prawem jakiekolwiek środki pomocy udzielone przez państwa UE przedsiębiorstwom muszą najpierw zostać zgłoszone do Komisji w celu ich zatwierdzenia. Niektóre kategorie pomocy, na przykład dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz określonych sektorów, takich jak ochrona środowiska, badania i innowacje, są jednak wyłączone z tego obowiązku.