Wyższy o połowę rachunek za prąd w 2019, ale brak podwyżki w 2020 roku - niektórzy klienci otrzymują taką promocyjną ofertę. Jednak jej wybór oznacza rezygnację z korzystania z taryfy zatwierdzanej przez prezesa URE na rzecz wolnorynkowych cen - pisze poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

W ubiegłym tygodniu minister energii podpisał rozporządzenie do ustawy zamrażającej ceny prądu na poziomie z połowy 2018 roku i gwarantującej rekompensaty za ten rok. Rozporządzenie w tym tygodniu ma trafić do Dziennika Ustaw i wejść w życie w sierpniu. Niektóre firmy nie czekają na ten moment i już teraz proponują swoim odbiorcom oferty promocyjne.

Jak podaje DGP, Energa Obrót na początku lipca zaproponowała jednemu z klientów podniesienie ceny 1 kWh aż o 50 proc., ale z gwarancją utrzymania stawki w roku 2020. Konsultantka w rozmowie z klientem tłumaczyła to potrzebą dostosowania się do rynku.

Taka oferta w tym momencie może wydawać się kusząca, bo w przyszłym roku ceny energii prawdopodobnie znacznie wzrosną, m.in. z powodu drożejących praw do emisji CO2 (dochodzą do 30 euro za tonę). Trzeba jednak podkreślić, że podwyżki z 2019 roku firmy będą musiały swoim klientom wyrównać na mocy ustawy prądowej.

Te zasady jasno wyjaśnił Urząd Regulacji Energetyki. Przestrzegł też, że za złamanie ustawy prądowej grozi kara do 5 proc. przychodów. Na razie nie ma jednak żadnych ustaleń i rozporządzeń dotyczących przyszłego roku, więc firmy swobodnie mogą negocjować ceny prądu na 2020 rok.

O ile mogą one wzrosnąć? Ekonomiści Credit Agricole przewidują, że w 2020 roku ceny energii dla przedsiębiorstw będą kształtowały się zgodnie z mechanizmami rynkowymi i wzrosną o 40 proc. Jeśli chodzi o wzrost cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych (stanowi ok. 40 proc. rachunku), to według rozmówców DGP może on wynieść 20-30 proc.

Energa Obrót napisała do Dziennika i wyjaśniła, że nie wprowadza żadnych podwyżek w grupie taryfowej G (obejmującej odbiorców indywidualnych) i dodaje, że nadal "obowiązują ceny z 2018 roku". Oferta promocyjna, to według firmy prowadzone od lat "standardowe działania sprzedażowe" które "mają na celu przedstawienie klientom dodatkowych korzyści". Inne spółki energetyczne zapewniły DGP, że nie stosują takich praktyk.

Rozliczanie rekompensat

Rozporządzenie podpisane przez ministra energii pozwoli firmom energetycznym rozliczać rekompensaty - tych wzorów w ustawie nie było. Wejście w życie rozporządzenia po 21 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw oznacza, że wypłata rekompensat znów się opóźni.

Sprzedawca prądu po 30 dniach od wejścia w życie rozporządzenia będzie musiał wyrównać ceny odbiorcom indywidualnym wstecz od stycznia 2019 r. Do 27 lipca firmy i samorządy mogą składać oświadczenia o tym, że są uprawnieni do rekompensat. W pierwszym półroczu tego roku wszyscy dostawali je automatycznie, w drugim - tylko gospodarstwa domowe.