Do 13 września sprzedawcy energii mają obowiązek dostosowania rachunków za prąd do stawek z 2018 roku. Jak przypomniało Ministerstwo Energii, rozliczenie nastąpi z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku.

Nowelizacja tak zwanej ustawy o cenach prądu, która weszła w życie pod koniec czerwca, przewiduje, że sytuacja około 98 procent odbiorców końcowych nie zmieni się w drugim półroczu 2019 roku w porównaniu do sytuacji z pierwszego półrocza. Oznacza to, że odbiorcy ci będą płacili przez cały rok 2019 obniżoną cenę z 2018 roku.

Do tej grupy zaliczają się gospodarstwa domowe, ale także mniejsze firmy, szpitale i samorządy, które do tej pory płaciły więcej za prąd. Informował o tym na początku kwietnia między innymi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. O tym, że ceny energii elektrycznej elektryzują samorządy, pisała również "Rzeczpospolita". Dziennik informował, że znacznie wyższe faktury napływają do urzędu w Rzeszowie.

Ceny prądu w 2019 roku

By stawki za energię zostały zamrożone, do 13 sierpnia mikro- i małe firmy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz rolnicy, którzy w swoich gospodarstwach mają inną taryfę niż taryfa G, musiały dostarczyć do sprzedawców prądu oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej.

Podwyżek cen energii nie unikniemy. "Prawdziwe problemy dopiero przed nami" Zamrożenie cen energii w przyszłym roku nie wchodzi w grę - ocenił w programie &... zobacz więcej » Ministerstwo Energii w środowym komunikacie przypomniało, że zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedawcy prądu mają obowiązek do 13 września br. dostosować ceny i stawki opłat za energię elektryczną do cen i stawek opłat obowiązujących w 2018 roku dla wszystkich uprawnionych odbiorców, którzy dotychczas płacili ceny wyższe niż w 2018 roku.

Rozliczenie nastąpi z wyrównaniem od 1 stycznia tego roku.

Pomoc de minimis

Jednocześnie Ministerstwo Energii poinformowało, że minister Krzysztof Tchórzewski w środę wydał obwieszczenie w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych i stawki dofinansowania.

"Wydane obwieszczenie jest dopełnieniem regulacji chroniących odbiorców końcowych przed wzrostem cen energii elektrycznej w 2019 roku. Zapewni także właściwe warunki funkcjonowania i rozwoju zarówno spółek obrotu, jak i przedsiębiorstw – odbiorców energii" - podkreślił szef ME.

Sprzedawcy energii, którzy po 1 lipca dostarczają energię odbiorcom po ustalonej ustawowo cenie, będą mogły ubiegać się o rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej, wypłacaną z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

Jak dodano w komunikacie, dzięki obwieszczeniu można dowiedzieć się jak obliczyć: kwoty różnicy ceny za pierwsze półrocze 2019 roku przez spółki obrotu oraz odbiorców końcowych kupujących energię bezpośrednio na giełdzie oraz kwoty rekompensaty finansowej za każdy miesiąc drugiego półrocza 2019 roku przez spółki obrotu.

Obwieszczenie ma również pomóc w obliczeniu kwoty dofinansowania za drugie półrocze 2019 roku w ramach pomocy de minimis przez średnich i dużych przedsiębiorców.

Od 1 lipca 2019 roku przedsiębiorstwa obrotu nie mają już bowiem obowiązku oferowania cen energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca 2018 roku dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Stąd nowelizacja wprowadziła dla nich możliwość ubiegania się o dopłatę do każdej kupionej, a zużytej w drugiej połowie 2019 roku ilości energii w ramach dozwolonej przepisami UE pomocy publicznej de minimis. Pomoc ta jest ograniczona do 200 tysięcy euro w ciągu trzech lat podatkowych.