Według mnie zamrożenie cen prądu w 2020 roku nie powinno być kontynuowane - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. - Tego typu ingerencja zawsze ma złe konsekwencje dla funkcjonowania rynku - dodał.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest regulatorem rynku energii, centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy Prawo energetyczne do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.

Do kompetencji prezesa URE należy między innymi zatwierdzanie taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła. To właśnie do prezesa URE spółki składają wnioski taryfowe na sprzedaż energii.

Wnioski taryfowe

Prezes URE w rozmowie z dziennikiem wskazał, że nie może powiedzieć odbiorcom indywidualnym, iż podwyżek nie będzie. - Byłbym bardzo nieodpowiedzialny - powiedział.



Przyznał jednocześnie, że ani poprzedni prezes URE, ani on nie ma wpływu na to, czy będzie ustawowe zamrażanie cen na 2020 rok. - Według mnie nie powinno być to kontynuowane. Tego typu ingerencja zawsze ma złe konsekwencje dla funkcjonowania rynku - wskazał w rozmowie z "DGP" Rafał Gawin.

Aukcje dla OZE

Jego zdaniem do końca roku najważniejsze jest uporządkowanie sytuacji na rynku energii elektrycznej, w tym sprawy taryf, jesienne aukcje dla odnawialnych źródeł energii (OZE), gdzie - jak mówił - chodzi o rozdysponowanie kwoty do 70 miliardów złotych na najbliższe lata i "umowa umożliwiająca operatorstwo na Jamale".

- Ustawa mówi, że jeśli Europol Gaz i Gaz-System nie porozumieją się w tej sprawie do końca września, to prezes URE ma prawo orzec umowę w drodze decyzji administracyjnej. Monitorujemy tę sytuację. Temat musi być zamknięty do końca roku - powiedział w rozmowie z "DGP" Rafał Gawin.