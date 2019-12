Trzech z czterech głównych sprzedawców prądu nie może zmienić od 1 stycznia 2020 roku taryf - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej Urząd Regulacji Energetyki. Zatwierdzono jedynie wniosek o podwyżkę taryfy Tauronu. Oznacza to, że rachunki jego klientów wzrosną o około 9 złotych miesięcznie.

Jak poinformował prezes URE Rafał Gawin, urząd odmówił zatwierdzenia taryf na sprzedaż energii trzech z czterech głównych sprzedawców: PGE, Energi i Enei. URE uznał, że podwyżki jakich się domagali ci sprzedawcy, były nieuzasadnione. Oznacza to, że od początku 2020 r. muszą oni stosować dotychczasowe, zamrożone taryfy z 2018 r. Firmy mają jednak możliwość korekty swoich wniosków taryfowych. Mają na to 14 dni.

Sasin: są różne metody, by podwyżki nie było Rząd ma przygotowane rozwiązania, by gospodarstwa domowe nie odczuły wzrostu cen... zobacz więcej »

Jedynie Tauron otrzymał zielone światło na podniesienie cen prądu od nowego roku. URE uznał, że wnioskowana przez niego skala podwyżek jest odpowiednio uzasadniona. Rachunki klientów Tauronu mają wzrosnąć średnio o 9 zł miesięcznie. Adam Dobrowolski, dyrektor departamentu rynków energii elektrycznej i ciepła w URE, pytany o procentowy wzrost rachunku u odbiorców Tauron Sprzedaż, odpowiedział: - Procentowy wzrost rachunku to 12 procent, a procentowy wzrost samej ceny energii to około 20 procent.

Tauron ma około 1/3 rynku. Decyzja URE dotyczy jedynie prądu dla gospodarstw domowych.

Prezes URE jednocześnie zatwierdził taryfy dystrybucyjne wszystkich dystrybutorów i taryfę przesyłową. W przełożeniu na rachunek przeciętnego gospodarstwa domowego będzie to oznaczać wzrost w przedziale 80 groszy - 1,80 zł miesięcznie.

Mechanizm kompensacyjny

Wcześniej przedstawiciele rządu zapewniali, że jeśli URE zgodzi się na podwyżki cen prądu, rząd będzie je chciał zrekompensować gospodarstwom domowym.

Wicepremier Jacek Sasin poinformował w poniedziałek, że rząd ma przygotowane rozwiązania, by odbiorcy indywidualni nie odczuli wzrostu cen.

Postępowanie taryfowe

URE w październiku wezwał tzw. sprzedawców z urzędu - cztery największe firmy prowadzące sprzedaż energii elektrycznej - do przedłożenia wniosków taryfowych na 2020 rok. Wnioski od spółek obrotu PGE, Enei, Energi i Taurona wpłynęły 15 listopada.

Przedsiębiorstwo energetyczne może wprowadzić taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45. dnia od dnia jej opublikowania przez prezesa URE.

W tym roku ceny energii dla gospodarstw domowych były zamrożone na poziomie z 2018 roku.