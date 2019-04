Odtwórz: Wyjątkowy pech kierowcy. Jego auto odholowano dwukrotnie i to tego samego dnia

Podwyżki cen paliw na stacjach powinny wyhamować, jednak szanse na obniżenie cen są niewielkie - prognozują analitycy BM Reflex. Z kolei e-petrol pisze, że ceny benzyny wzrosły o 10 groszy.

W skali tygodnia benzyna Pb95 podrożała w kraju 8 gr./l do średniego poziomu 5,20 PLN/l. Aktualnie litr benzyny Pb95 jest w Polsce średnio 4 gr./l droższy od oleju napędowego, którego średnia cena detaliczna spadła w skali tygodnia 3 gr./l do 5,16 PLN/l. To dane BM Reflex.

Tankowanie benzyny droższe

"Ostatnie dni przed Świętami Wielkanocnymi okazały się czasem gwałtownych zmian zwyżkowych dla polskiego rynku detalicznego. Tankowanie benzyny jest o 10 gr droższe niż przed tygodniem i niewiele wskazuje na to, aby sytuacja mogła w krótkim czasie ulec zmianie" - napisano z kolei w raporcie e-petrol.

Według prognozy e-petrol ceny benzyny 98-oktanowej lokują się na poziomie 5,42-5,54 zł/l. W przypadku benzyny Pb95 spodziewamy się cen na poziomie 5,12-5,23 zł/l, a dla diesla oczekiwania cenowe na kolejny tydzień zamykają się w przedziale 5,14-5,26 zł/l. Jedynie autogaz nie powinien istotnie zmienić swoich cen i kosztować będzie średnio 2,15-2,23 zł/l.