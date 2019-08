Odtwórz: Jazda samochodem w upale. Co może się popsuć?

Na koniec wakacji średnia cena popularnej "95-tki" spadnie poniżej 5 zł za litr, a olej napędowy utrzyma ten poziom - prognozują analitycy e-petrol. Z kolei eksperci z BM Reflex wskazują, że ceny benzyny i diesla na stacjach są na poziomach sprzed roku.

Jak napisali w piątkowym komentarzu analitycy portalu e-petrol.pl, "koniec wakacji rysuje się raczej spokojnie, jeśli chodzi o rynkowe nastroje".

Prognozy analityków

"Wprawdzie średnia ogólnopolska cena benzyny 95-oktanowej nie obniżyła się jeszcze do poziomu poniżej psychologicznej bariery 5 zł za litr, ale prognozy są tutaj optymistyczne" - podali.

"Poniżej 5 zł za litr utrzymują się stale ceny oleju napędowego w mijającym tygodniu i tutaj również oczekiwać możemy utrzymywania się poziomu poniżej tej bariery" - wskazali.



Z prognozy e-petrol wynika, że w okresie między 26 sierpnia i 1 września przewidujemy, że średnia cena benzyny Pb98 ulokuje się w granicach 5,31-5,42 zł/l. Autostrady pod niespecjalnym nadzorem. Raport NIK Za przejazd autostradą płaci się więcej na odcinkach prywatnych niż publicznych... zobacz więcej »

"Dla benzyny 95-oktanowej spodziewamy się "zahaczenia" na wielu stacjach poziomu 4,99 zł/l, choć na razie tak niska średnia potwierdziła się jedynie na Górnym Śląsku" - czytamy w komentarzu.



"W przypadku cen oleju napędowego oczekujemy znalezienia się średniej w przedziale 4,97-5,09 zł/l. Niewielkie zmiany dotyczyć będą zapewne autogazu, dla którego prognoza wynosi 1,97-2,04 zł/l" - dodali analitycy e-petrol.



BM Reflex zwraca uwagę, że ceny benzyny i diesla na stacjach są na poziomach sprzed roku. "W sumie od początku czerwca, od kiedy rozpoczęła się seria spadków cen na stacjach, benzyny i olej napędowy staniały o 16 – 19 gr za l. W przypadku autogazu korekta spadkowa trwa od początku maja i w tym okresie litr autogazu staniał o 27 gr za l" - czytamy.



Analitycy BM Reflex wskazują, jednocześnie, że "na rynku hurtowym w mijającym tygodniu ceny paliw rosły. To może stanowić sygnał do wyhamowania spadków cen na stacjach". Dodali, że w przyszłym tygodniu za paliwa na stacjach w większości będziemy płacić podobnie jak w tym tygodniu, ale mogą się zdarzyć stacje gdzie odnotujemy podwyżki zwłaszcza oleju napędowego". Wskazali, że diesel w hurcie jest ponownie droższy od benzyny bezołowiowej 95. Według BM Reflex, może to być "zapowiedź sezonowej zmiany relacji ceny benzyny i oleju napędowego, jaką zazwyczaj notujemy jesienią.