Przedświąteczny tydzień może przynieść dalszy wzrost detalicznych cen paliw o 5-10 groszy na litrze - ostrzegają analitycy BM Reflex. Wkrótce za litr benzyny Pb95 i diesla prawdopodobnie zapłacimy tyle samo.

Jak wskazało w piątkowym komentarzu BM Reflex, siódmy tydzień z rzędu, w ślad za drożejącą ropą naftową obserwujemy w kraju podwyżki cen benzyn. "W minionym tygodniu średnia krajowa cena benzyny Pb95 wzrosła 6 groszy na litrze do 5,12 zł za litr. W sumie od końca lutego ceny benzyny wzrosły już 45 groszy na litrze" - podano.



Analitycy biura wskazali, że, "mijający tydzień przyniósł kontynuację podwyżek hurtowych cen benzyn i diesla. Pb95 w hurcie podrożała w skali tygodnia 12 groszy na litrze brutto, diesel zaś 8,5 groszy". Podkreślili, że "przedświąteczny tydzień może zatem przynieść dalszy wzrost detalicznych cen paliw o 5-10 groszy na litrze".



Dodali, że wszystko wskazuje jednak na to, że wkrótce za litr benzyn Pb95 i diesla zapłacimy tyle samo, ale jednocześnie będą to wyższe kwoty. "Aktualnie benzyna Pb95 na krajowych stacjach jest średnio o 6 groszy na litrze tańsza niż olej napędowy, za który póki co płacimy średnio 5,18 zł za litr" - wyjaśnili.

Ceny na stacjach paliw