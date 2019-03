Odtwórz: Ceny paliw. Polacy jeżdżą tankować do Niemiec

Najbliższe dni przyniosą dalsze wzrosty cen na stacjach - prognozują analitycy e-petrol. Jako powód wskazują między innymi problemy Wenezueli, które przyczyniły się wyraźnie do zwyżki kursu ropy naftowej.

Jak podał portal e-petrol, "drugi tydzień z rzędu na stacjach paliw zanotowaliśmy wzrost cen, a w ostatnich dniach podwyżki nabrały jeszcze tempa".

Olej napędowy w górę

"Najmocniej, bo aż o 6 groszy w skali tygodnia, podrożał olej napędowy. Jego średnia cena wzrosła do 5,09 zł/l. Benzyna bezołowiowa 95 zanotowała 5-groszową podwyżkę do poziomu 4,77 zł/l a autogaz podrożał o 3 grosze i kosztuje 2,13 zł/l" - czytamy w komentarzu.



"Wysokie ceny surowca znajdują swoje przełożenie na ceny na stacjach, szczególnie, że operatorzy rynku detalicznego, którzy od kilku tygodni zarabiali bardzo niewiele na sprzedaży paliw, zaczynają odbudowywać swoje marże" - stwierdzili analitycy e-petrol.

Przypomnieli też, że w ostatnich dniach notowania ropy naftowej wspięły się ponad poziom 68 dolarów, najwyżej od listopada 2018 roku.

Ropa typu Brent

"Przyczyn tak dynamicznej zmiany jest kilka, m.in. wewnętrzny chaos w Wenezueli i przecieki z OPEC, według których istnieje potrzeba przedłużenia programu cięć produkcji w kolejnych miesiącach" - dodano w analizie.



Według e-petrol.pl prognozowane przedziały cenowe na nadchodzący tydzień dla benzyny 95-oktanowej wyniosą 4,73-4,84 zł/l, dla diesla 5,04-5,15 zł/l, dla autogazu od 2,12 zł do 2,20 zł za litr.

Podwyżki autogazu

Tymczasem analitycy BM Reflex przewidują, że "dalsze podwyżki cen autogazu wydają się przesądzone, za to średnia cena benzyny i oleju napędowego w kraju, powinna utrzymać się na poziomie zbliżonym do obecnego".



Ponadto BM Refleks wskazuje na duże zróżnicowanie cenowe na rynku detalicznym. "Różnice między minimalnymi a maksymalnymi poziomami cen poszczególnych paliw sięgają 55 – 60 groszy na litrze Pb i ON oraz około 47 groszy na litrze LPG" - podali.

"Natomiast różnice między cenami w poszczególnych regionach kraju sięgają od 15 do 20 groszy na litrze benzyny, 12 groszy na litrze ON i ponad 20 groszy na litrze autogazu" - czytamy w komentarzu.