Mieszkania wciąć drożeją, a ceny są już na historycznych maksimach w 16 na 17 badanych miast - piszą analitycy z HRE Investments, powołując się na najnowsze dane Narodowego Banku Polskiego.

"W trzecim kwartale 2019 roku używane mieszkania były o 11,9 proc. droższe niż przed rokiem – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez bank centralny. Chodzi o indeks hedoniczny, który uwzględnia nie tylko kwoty, za które Polacy kupują mieszkania na 7 największych rynkach, ale też jakość sprzedawanych lokali. Znowu pewnym zaskoczeniem może być fakt, że nie tylko nie doszło do wyhamowania wzrostów cen, ale dynamika jest nawet wyższa niż kwartał wcześniej. Tak przynajmniej sugerują wstępne dane, które za kwartał zostaną poddane rewizji" - czytamy w raporcie HRE Investments.

Wyjątkiem Kielce

Eksperci zwracają uwagę, że "jedynym miastem, gdzie za mieszkania wciąż trzeba płacić mniej niż u szczytu ostatniej hossy (ten przypadał na przełom lat 2007-2008), pozostają Kielce". "W poprzednim kwartale w tym coraz mniej licznym gronie znaleźć można było też Wrocław, ale postępujący wzrost wycen dolnośląskich mieszkań spowodował, że stolica województwa świętokrzyskiego została osamotniona" - podkreślają.



Analitycy zaznaczają, że "w pozostałych lokalizacjach, aby kupić mieszkanie, trzeba już z portfela wyjmować kwoty rekordowe". Podczas gdy we Wrocławiu ceny są wyższe od poziomu ze szczytu ostatniej hossy o symboliczne 6 promili, to już w Bydgoszczy, Rzeszowie czy Zielonej Górze wzrost cen jest przez bank centralny szacowany na co najmniej 20 proc. - czytamy.



"Porzućmy jednak perspektywę ostatnich kilkunastu lat, a zobaczmy jak ceny mieszkań zmieniały się w ostatnim roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy najszybciej drożały używane metry w Poznaniu (16,4 proc.) i Szczecinie (15,8 proc.). Na drugim biegunie znajdziemy Wrocław, Rzeszów, Kielce, Lublin i Trójmiasto. We wszystkich tych lokalizacjach roczny wzrost cen nie przekroczył 10 proc. - wynika z danych NBP" - informuje HRE Investments.