W lutym, licząc rok do roku, od kilku do kilkunastu procent wzrosły ceny materiałów budowlanych – podała Grupa PSB. Jak ocenia analityk rynku nieruchomości z domiporta.pl Bartłomiej Baranowski, to się odbije na cenach nowych mieszań.

Według danych Grupy PSB w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy cement zdrożał o ponad 10 proc., z kolei materiały do budowy ścian i kominów były droższe o 19,3 proc.

Płyty OSB zdrożały o 8 proc. izolacje termiczne - 3,9 proc., a materiały do urządzenia otoczenia domu o 4,2 proc.

- W tym roku ceny wielu materiałów w dalszym ciągu mogą rosnąć, ale już nie w takim stopniu jak w zeszłym roku, czy dwa lata temu - oceniła Marzena Syczuk, główny koordynator ds. public relations Grupy PSB.

Jak dodała, "w dalszym ciągu brakuje niektórych materiałów, m.in. ściennych czy izolacyjnych, a popyt na te produkty jest spory".

"Wpływ na ceny"

Zdaniem analityka rynku nieruchomości domiporta.pl Bartłomieja Baranowskiego "tegoroczna cena cementu oraz pochodnych będzie miała pośrednio wpływ na ceny nieruchomości, którą jednak nabywca powinien odczuć dopiero w przyszłym roku, gdy budynki obecnie budowane będą odbierane".

- Cena materiałów budowlanych jest jednak jedną z kilku przyczyn rosnących cen mieszkań - zauważył analityk rynku nieruchomości domiporta.pl.

- Na ostateczny koszt ma wpływ również rosnąca cena robót budowlanych, rosnące ceny działek oraz oczywiście droższe materiały - powiedział ekspert.

Hossa na rynku

Jak zauważył analityk portalu rynekpierwotny.pl Jarosław Jędrzyński, kolejna analiza PSB, dotycząca zmian cen materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, potwierdza wciąż trwającą silną hossę na rynku budowlanym.

- Dynamika wzrostów większości towarów ulega jednak od pewnego czasu względnej stabilizacji, a tylko w trzech przypadkach (ściany/kominy, płyty OSB i cement/wapno) mamy wzrost rok do roku rzędu 8-19 procent - powiedział.

- Na razie trudno to uznać za wiarygodny sygnał odwrócenia trendu postępującej drożyzny materiałów budowlanych, ale moment przesilenia wydaje się mimo wszystko coraz bliższy - podał ekspert.



Jego zdaniem "materiały budowlane wciąż drożeją, ponieważ statystyki GUS dotyczące budownictwa mieszkaniowego nieprzerwanie sygnalizują trwającą koniunkturę inwestycyjną na pierwotnym rynku mieszkaniowym".

-Ta jednak najprawdopodobniej ma się na wyczerpaniu, a pierwsze GUS-owskie sygnały wyraźniejszego spadku nowych pozwoleń na budowę i inwestycji rozpoczętych, będące niezawodnym zwiastunem osłabienia popytu na materiały budowlane, pociągną za sobą korektę ich cen - podkreślił Jędrzyński.



- Wydaje się to być tylko kwestią czasu, najprawdopodobniej najdalej 2-3 kwartałów - podsumował ekspert.