Jest raczej niemożliwe, by cena energii dla firm wzrosła w przyszłym roku o 30-40 procent - mówiła we wtorek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Emilewicz, pytana w radiowej Trójce, czy możliwe jest, że w przyszłym roku ceny energii dla firm mogą wzrosnąć o 30-40 proc., odpowiedziała: "Na razie nie wiemy, jakie wnioski taryfowe złożyły spółki dystrybuujące prąd w Polsce. Składały je do połowy listopada do Urzędu Regulacji Energetyki. Urząd te taryfy powinien komunikować na podstawie analizy danych, dopytywania spółek".

To nie jest prosta odpowiedź

Ceny prądu w Unii Europejskiej. Jak wypadła Polska? W pięciu krajach Unii Europejskiej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw dom... zobacz więcej » Dodała, że jej zdaniem, "na podstawie analizy danych z rynku, to raczej niemożliwe (wzrost cen o 30-40 proc. - red.), dlatego że ceny energii ostatnio na Towarowej Giełdzie Energii spadły, a koszt uprawnień do emisji CO2 nie podniósł się w stosunku do ubiegłego roku, nawet nieco spadł. Także tutaj nie ma dodatkowych nowych elementów cenotwórczych - powiedziała.



Według niej, jeśli mówimy o kosztach energii dla firm, to nie jest prosta odpowiedź, firmy bowiem w różny sposób rozliczają energię elektryczną.



Minister przypomniała, że nie ma dla nich jednej taryfy, jak w przypadku gospodarstw domowych. - Zresztą (...), jeżeli przeanalizujemy stopę inflacyjną, to nie będzie podwyżka na poziomie 30 proc., o jakiej tutaj alarmują media. Dodatkowo jeszcze przypomnijmy, że dla tych największych konsumentów, dla tak zwanych przemysłów energochłonnych, my przygotowaliśmy ustawę o rekompensatach, która nie jest jednoroczna - dodała.



Wyjaśniła, że ustawa ta jest notyfikowana przez Komisję Europejską, będzie dotyczyła 300 dużych podmiotów, które konsumują około 20 proc. energii wyprodukowanej w Polsce. Zatrudniają one 25 proc. aktywnych zawodowo Polaków. Chodzi o huty, papiernie, tartaki, cementownie, producentów nawozów. Na przyszły rok na rekompensaty zarezerwowano ok. 900 mln zł. Mechanizm stabilizacyjny dla dużego przemysłu mamy - podkreśliła.

Opóźniony program