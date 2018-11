Odtwórz: Wyjątkowy pech kierowcy. Jego auto odholowano dwukrotnie i to tego samego dnia

Tanieje benzyna, ale drożeje autogaz i olej napędowy, który jest teraz na stacjach najdroższy od połowy sierpnia 2014 roku - podali w piątek analitycy rynku paliw.

Jak podaje w piątkowym komunikacie BM Reflex, obserwowane korekty cen benzyny w dół wyniosły średnio ok. 3–4 grosze na litrze, natomiast ceny diesla i autogazu wzrosły średnio odpowiednio o 8 i 5 groszy na litrze. "Tym samym różnica między średnim poziomem oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 w kraju sięgnęła 19 groszy na litrze" - czytamy w komunikacie.

Ceny diesla wyższe niż benzyny

"Warto podkreślić, że z podobną relacją cen mieliśmy do czynienia kilkukrotnie, ale nigdy do tej pory dysproporcje nie były tak wysokie. W nadchodzącym tygodniu różnica może się jeszcze powiększyć, bowiem spodziewamy się dalszych spadków cen benzyny na stacjach, a w przypadku diesla stabilizacji lub lekkich podwyżek - prognozują eksperci z BM Reflex.

Kontynuacja dotychczasowych trendów

Analitycy e-petrol w piątkowym komentarzu o sytuacji na rynku paliw dodali, że polscy kierowcy aut benzynowych w okresie tradycyjnych wyjazdów na groby bliskich mogli odetchnąć. "Jest taniej niż w ostatnich tygodniach, a obniżki cen raczej się nie skończą. Obecnie za litr Pb95 płaci się 5,08 zł, zaś za litr Pb98 - 5,39 zł. W przypadku aut dieslowskich i napędzanych LPG prognozy są znacznie gorsze. Paliwa te są najdroższe od 2014 roku - litr diesla kosztuje 5,24 zł/l, a litr LPG - 2,54 zł" - podkreślono w komentarzu.



Eksperci z e-petrol prognozują przy tym, że w kolejnych dniach ceny detaliczne na stacjach paliw będą kontynuować dotychczasowe trendy. "Na okres nowego tygodnia zakończonego 11 listopada spodziewamy się, że cena benzyny Pb95 spaść może nawet do poziomu 4,97 - 5,08 zł/l, a dla Pb98 możliwe jest obniżenie się cen do poziomu 5,28-5,39 zł/l. Zwyżki dotyczące paliwa dieslowskiego sięgnąć mogą nawet do górnej granicy 5,34 zł/l. Autogaz natomiast w nadchodzącym tygodniu ulokuje się w przedziale 2,54 - 2,61 zł/l" - piszą.